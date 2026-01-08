WithSecure™唯思安全®榮獲2025年Data Quadrant 中型企業市場 「領導者」殊榮 以最高分9.2奪冠

【記者 沁諠／台北 報導】全球資安領先者WithSecure™唯思安全®（前身為 F-Secure 芬安全企業版）旗下雲端端點防護方案WithSecure Elements EPP（Endpoint Protection Platforms）於Software Reviews評選的2025年Data Quadrant中型企業市場「領導者（LEADER）」殊榮，以最高分9.2勝出所有入榜企業，再度展現唯思安全在資安防護領域的卓越實力。WithSecure提供直觀易用的雲端資安平台，協助企業強化網路安全，打造靈活且完善的防禦體系。

Software Reviews隸屬資訊研究顧問公司Info-Tech Research Group，本次「中型企業端點防護報告（Endpoint Protection-Midmarket Software）」綜合評估產品功能（Product Features）、供應商能力（Vendor Capabilities）、客戶推薦意願（Likeliness to Recommend）及情感反饋（Emotional Response Ratings）等多項指標。WithSecure™唯思安全® Elements EPP在「創造商業價值」、「功能範圍與品質」及「資料整合的便利性」三項核心指標皆取得最高滿意度，以9.2分榮登整體評比冠軍。同時，WithSecure Elements EPP更在「動態惡意程式偵測」與「跨平台支援」等功能面向中亦獲得客戶最佳肯定，充分展現唯思安全在端點防護上的深厚技術力。直觀的平台操作、快速威脅偵測與即時回應能力，也持續獲得用戶高度評價。

WithSecure™唯思安全®台灣總代理湛揚科技提供WithSecure Elements整合式模組化雲端資安解決方案，涵蓋本次獲獎的端點防護（EPP）、端點偵測與回應（EDR）和曝險管理（XM）等專業技術，協助合作夥伴建置可延展、易管理，且具前瞻性的資安架構，從容「超前部屬」快速演進的網路威脅。湛揚科技同步推出「EPP+EDR升級套餐」獨家優惠，並提供最新雲端安全產品的試用申請服務，協助企業快速、便利地導入進階資安防護。更多資訊歡迎造訪湛揚科技官網https://www.t-tech.com.tw或洽詢服務專線02-2515-1585，湛揚資安團隊將提供完善的資安建議與導入規劃。（照片業者提供）