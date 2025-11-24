WithSecure™唯思安全®榮登2025年Gartner®《魔力象限：端點防護平台》評選 蟬聯15年獲此殊榮
【記者 沁諠／台北 報導】全球資安領導品牌WithSecure™唯思安全®（前身為 F-Secure 芬安全企業版）宣布再度入選Gartner 發佈的《2025年魔力象限：端點防護平台（Endpoint Protection Platforms ,EPP）》，並已連續15年獲此殊榮。充分展現唯思安全長期致力於端點資安防護領域的深厚實力。唯思安全以「以客戶為核心」為設計理念，提供直覺易用的資安操作平台，協助各型企業強化資安治理，打造更完善且靈活的威脅防禦能力。
Gartner為全球具指標性的資訊科技研究暨顧問機構，其魔力象限（Magic Quadrants）報告依據「執行力（Ability to Execute）」及「願景完整度（Completeness of Vision）」兩大構面進行評比。WithSecure™唯思安全® Elements憑藉高度整合的資安架構與以使用者需求為導向的設計思維，在平台易用性、威脅偵測與回應能力等指標上獲得肯定。WithSecure™唯思安全®產品長Nina Laaksonen 表示：「這是 WithSecure 第 15 次入選 Gartner® Magic Quadrant™ 端點防護平台報告。我們相信這不僅再次肯定WithSecure在全球資安市場的專業地位，也證實我們在中型企業市場策略布局的成功。我們將持續協助更多企業以更有效率、更具成本效益的方式提升資安韌性。」
台灣總代理湛揚科技提供WithSecure™唯思安全® Elements模組化整合式雲端安全服務組合，涵蓋端點防護（EPP）、端點偵測與回應（EDR）和曝險管理（XM）等核心技術，協助企業在快速變動的威脅環境中，建立可擴充、易管理且具備前瞻防禦效益的資安體系。湛揚科技自成為WithSecure™唯思安全®台灣總代理以來已邁入第10年，現推出獨家「EPP+EDR升級優惠方案」，並開放企業申請最新雲端安全產品試用，協助中小型企業以更具彈性的方式導入進階資安防護。歡迎來電02-2515-1585，或造訪湛揚科技官網https://www.t-tech.com.tw聯繫專業資安團隊，獲取最合適的企業資安建議與導入規劃。
（照片業者提供）
其他人也在看
106公里不關機！機器人 「蘇州走到上海」 破全球紀錄
「遠征A2」人形機器人創下驚人紀錄！從蘇州徒步走到上海，全程106公里、耗時56小時，成功打破金氏世界紀錄。儘管過程中面臨低溫與複雜路況等挑戰，但這台機器人憑藉先進的感應系統與「熱插拔換電」技術，完成了不關機、不間斷行走的壯舉。然而，業內人士指出，目前機器人的維修率仍超過50%，從展示階段到實際應用，仍有諸多難關有待克服。TVBS新聞網 ・ 1 天前
macOS 26.2可讓多台Mac透過Thunderbolt 5串接成「AI超級電腦」，功耗僅RTX 5090叢集的1/10
除了在macOS 26.2導入「Edge Light」功能，讓MacBook螢幕秒變視訊補光燈，蘋果更在此版本加入可將多台Mac串接變成「AI超級電腦」的功能。Mashdigi ・ 13 小時前
Windows 11推「自主代理AI」驚傳資安漏洞 微軟罕示警
隨著微軟（Microsoft）全面推動AI技術融入作業系統，一項名為「自主代理式 AI（agentic AI）」的全新功能近日被推向 Windows 11 用戶。這項功能旨在讓人工智慧深度介入系統，協助用戶處理檔案整理、寄送電子郵件等複雜任務。然而，微軟在最新發布的支援文件中罕見地坦言，由於這類AI需要更深層的系統存取權限，同時也可能成為惡意軟體入侵的新途徑，潛藏全新的資安風險。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
OPPO A6 Pro 5G 香港登場，6500mAh 電池 + IP69防護，超耐用
文章來源：Qooah.com OPPO 2015年11月21日在香港正式推出 OPPO A6 Pro 5G，時尚的外觀，配備超大容量電池和極佳的使用體驗，全機擁有穩健的防護認證和防護設計，適用於工作、遊玩等每個場景。OPPO A6 Pro 5G 推出 8GB + 256GB 版本，售價為 HK$1999。 外觀方面，OPPO A6 Pro 5G 配備了金屬機身，採用了四邊極窄邊框設計，整體的厚度僅 8mm，最薄僅1.67mm，手機僅重185g，但做到了 93% 屏幕佔比。OPPO A6 Pro 5G 擁有恆星藍及珊瑚粉兩個配色可供選擇。 規格方面，OPPO A6 Pro 5G 搭載了聯發科天璣6300，配備了6.57吋 AMOLED 屏幕，解像度為1080 x 2374，擁有 120Hz 高刷新率，峰值亮度最高 1400nits，畫面清晰、流暢，各種場景都能適配。 OPPO A6 Pro 5G 配備了高密度石墨電池，擁有 6500mAh 大容量，OPPO A6 Pro 5G 電池容量比上一代提升 20%。根據測試，用戶可以流覽 YouTube 720p 影片最高達 20.6小時，屏幕關Qooah ・ 11 小時前
解放手機無線充電效能！JOWUA Qi2 製冷六維隱藏車架消除你的「車充焦慮」
JOWUA 出品的六維隱藏車架進化！全新的 Qi2 製冷六維隱藏車架 (MagSafe款) 保留安裝方便、可任意調節角度、隱藏式設計等優質特點，加入半導體製冷面板和靜音循環風扇，搭配 Qi2 無線充電模組解決無線充電容易讓手機發熱的最大痛點。DDCAR電動車 ・ 1 天前
垃圾車來了多語言版APP上線
記者楊耀華∕基隆報導 為提升外籍居民使用垃圾清運資訊服務的便利性，基隆…中華日報 ・ 16 小時前
新代：AI重新定義工業製造競爭格局
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局；所羅門董事長陳政隆指出，美國在人形機器人軟體持續領先，但未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。中央社 ・ 1 天前
消防e點通APP明年增離線下載 斷網仍可獲關鍵資訊
「台灣全民安全指引」19日起展開家戶普發作業，內政部長劉世芳今天(24日)表示，「安全指引」針對地震、颱風等災害提供應變資訊與緊急避難包準備清單，內政部也規劃在明年於「消防防災e點通」APP新增離線下載功能，確保民眾在沒有網路的情況下仍能獲取關鍵資訊。 立法院內政委員會24日邀請內政部長劉世芳、國防部軍政副部長柏鴻輝就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識的政策效益評估」進行專案報告並備質詢。 劉世芳口頭報告時表示，強化社會整體韌性、提升全民面對危機的應變能力是國家安全的基石，國防部原本就有編製「全民國防手冊」，今年改版為「台灣全民安全指引」，目的在於讓民眾認識天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等各種可能的危機，且在平時便準備，以利災時應變，達到「有準備，更安全」的政策目的。 劉世芳說，國防部參考近年捷克、瑞典等國家發布新版民防手冊或生存指南，普遍採行紙本與電子檔併行方式，並考量國內部分高齡民眾對線上下載不熟悉，加上災時可能出現斷網、停電等極端情況，普發實體紙本具有必要性，可有效降低數位落差，確保民眾於關鍵時刻能即時獲取所需資訊，全面提升全民災害應變知能。有鑑於此，內政部也規劃明年中央廣播電台 ・ 1 小時前
iOS 27將聚焦「修復」，效法Snow Leopard專注穩定性與效能、為折疊iPhone鋪路
隨著iOS 26帶來了名為「Liquid Glass」的重大介面視覺革新，蘋果似乎打算在明年的作業系統更新中稍作喘息。根據彭博新聞記者Mark Gurman的說法，預計於2026年秋季推出的iOS 27 (以及macOS 27等作業系統)，將不會主打數百項眼花撩亂的新功能，而是轉向專注於提升效能、穩定性與修復錯誤。Mashdigi ・ 12 小時前
「X」推出「關於此帳號」透明度功能，揭露用戶所在地、改名次數與連線來源、VPN用戶將被標註
為了提升平台透明度並打擊虛假帳號，「X」開始向部分用戶推送一項名為「關於此帳號」 (About this account)的新功能。此功能將公開顯示用戶的所在地、帳號創建地，以及更改使用者名稱 (Handle) 的次數等背景資訊。Mashdigi ・ 13 小時前
因應中俄空間能力 德國政府通過太空安全戰略
汽車、船舶和飛行的導航、衛星電視——在太空實施的破壞會在地球上產生直接影響。為保護衛星和通信安全，德國政府制定了一份太空安全戰略。德國之聲 ・ 18 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 4 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
19歲妻3年連生3胎！牙醫炫耀文遭砲轟 婦科醫：滿滿的不適感
晚婚、晚育成為主流，日前一名牙醫在網路炫耀，其妻19歲起在三年內連生三胎，現為三寶媽，該牙醫並自豪「妻子22歲生三胎，兒子上大學時，妻子應該40 歲，PR99.9！」此說法引發網友憤怒，批評其妻短時間內生三胎，不利妻子健康。婦產科醫師烏恩慈也直呼，「第一時間看到此文，也是滿滿的不適感。」美國婦產科醫學會建議，兩胎間最好間隔18 個月，最短不要短於6個月。三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 2 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 4 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 21 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前