WithSecure™唯思安全®榮登2025年Gartner®《魔力象限：端點防護平台》評選 蟬聯15年獲此殊榮

【記者 沁諠／台北 報導】全球資安領導品牌WithSecure™唯思安全®（前身為 F-Secure 芬安全企業版）宣布再度入選Gartner 發佈的《2025年魔力象限：端點防護平台（Endpoint Protection Platforms ,EPP）》，並已連續15年獲此殊榮。充分展現唯思安全長期致力於端點資安防護領域的深厚實力。唯思安全以「以客戶為核心」為設計理念，提供直覺易用的資安操作平台，協助各型企業強化資安治理，打造更完善且靈活的威脅防禦能力。

Gartner為全球具指標性的資訊科技研究暨顧問機構，其魔力象限（Magic Quadrants）報告依據「執行力（Ability to Execute）」及「願景完整度（Completeness of Vision）」兩大構面進行評比。WithSecure™唯思安全® Elements憑藉高度整合的資安架構與以使用者需求為導向的設計思維，在平台易用性、威脅偵測與回應能力等指標上獲得肯定。WithSecure™唯思安全®產品長Nina Laaksonen 表示：「這是 WithSecure 第 15 次入選 Gartner® Magic Quadrant™ 端點防護平台報告。我們相信這不僅再次肯定WithSecure在全球資安市場的專業地位，也證實我們在中型企業市場策略布局的成功。我們將持續協助更多企業以更有效率、更具成本效益的方式提升資安韌性。」

台灣總代理湛揚科技提供WithSecure™唯思安全® Elements模組化整合式雲端安全服務組合，涵蓋端點防護（EPP）、端點偵測與回應（EDR）和曝險管理（XM）等核心技術，協助企業在快速變動的威脅環境中，建立可擴充、易管理且具備前瞻防禦效益的資安體系。湛揚科技自成為WithSecure™唯思安全®台灣總代理以來已邁入第10年，現推出獨家「EPP+EDR升級優惠方案」，並開放企業申請最新雲端安全產品試用，協助中小型企業以更具彈性的方式導入進階資安防護。歡迎來電02-2515-1585，或造訪湛揚科技官網https://www.t-tech.com.tw聯繫專業資安團隊，獲取最合適的企業資安建議與導入規劃。

（照片業者提供）