WMA《台北宣言》修訂會議在台登場 AI運用成焦點

世界醫師會(WMA)首次《台北宣言》修訂公開專家會議今天(4日)在台北舉行，聚焦轉型中的醫療以及AI人工智慧在健康資料庫與生物樣本庫的運用。賴清德總統在致詞中表示，「健康台灣」是他的重要政策之一，在AI時代，政府透過AI強化資料治理，明年也將有國家感染性疾病資料庫，進一步促進台灣與各國的交流。

2016年世界醫師會(WMA)大會於台北舉行，並發表「台北宣言」，以生物資料庫(Biobank)為主題，成為全球醫療史上重要的里程碑。世界醫師會的宣言每10年會進行一次大修訂，今年正式啟動修訂程序，並舉辦系列公開會議，台北成為首場舉辦地，象徵台灣在全球健康資料治理的核心地位。

醫師出身的賴清德總統特別出席開幕典禮並致詞，他表示，打造「健康台灣」是國家重要政策，而AI時代來臨，政府也推動「AI新十大建設」，將透過強化AI治理、資安治理和資料治理，建立國家級的醫療資安防護機制。同時，台灣目前的AI運用不論是在國際疫情監測、健康存摺、在宅醫療、或是遠距醫療、科技輔具、家醫大平台等方面，都已展現初步成果。

至於生物資料庫的運用，總統指出，明年台灣的「國家感染性疾病資源庫」完工後，將可進一步促進台灣與各國生技領域的合作交流。總統：『(英文原音)各位所關切的健康資料庫與生物資料庫的運用，攸關生技產業的進步發展。台灣近年來除了積極修法，為生技產業提供法規支持，明年「國家感染性疾病資源庫」完工後，更將促進台灣與各國生技領域的合作交流。』

總統特別感謝世界醫師會長期支持台灣，在2021年正式通過決議，支持台灣參與世界衛生大會(WHA)與世界衛生組織(WHO)周邊合作機制，並在每年WHA開會前公開力挺台灣。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國表示，《台北宣言》建立在尊嚴與自主、獨立監督與透明性、公共利益與公平性三大基礎之上。他指出，這次修訂將聚焦在同意模式完善、資料治理透明度提升以及釐清AI時代資料二次使用的法律與倫理界線。另外，會中也將討論醫師價值在醫療AI發展中的重要性以及AI在癌症篩檢與臨床應用上的角色等議題。(編輯：宋皖媛)