Word空白頁刪不掉？一堆人「直接印出來」 專家教解法

微軟Word是許多辦公室必備軟體，近日有網友分享，使用Word時常出現無法刪除的空白頁，非常困擾，不少人甚至乾脆直接印出來，再把空白頁放回影印機。對此，前台科大企管系教授林孟彥分享解法，只要使用快捷鍵Alt＋O＋P叫出段落選項，選擇固定行高1點，就能快速刪除空白頁，操作簡單又方便。

一名網友近日在社群平台Threads分享，2026年Word仍有無法刪除的空白頁，甚至還開玩笑點名前微軟執行長比爾·蓋茲，反問「這就是你想要的世界嗎？」

貼文引發網友討論，「都當作多印一張白紙」、「每次看到空白頁刪不掉，都立刻Google怎麼解決，真的永遠記不住方法」、「只要插入表格就有這問題，完全刪不掉」。另有網友指出，這問題存在很久，很多在傳產工作的阿姨，都是直接印出來，再把那一頁的空白紙重新放回影印機。

對此，前台科大企管系教授林孟彥在IG粉專「馬課聽｜林孟彥老師的office練功團」分享解法，只要點選空白頁，透過快捷鍵 Alt＋O＋P 叫出段落選項，選擇固定行高 1點，按下確定，空白頁即可刪除，整個過程約10秒就完成；蘋果電腦用戶操作方式相同，但快捷鍵改為Option＋Command＋M。

