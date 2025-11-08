WordCamp Taiwan首度移師南台灣 海內外開源社群匯聚高雄
[Newtalk新聞] 2025年台灣最大的WordPress社群盛會「WordCamp Taiwan」，首度移師南台灣舉辦，11月7日至8日在高雄亞灣新創園、高雄展覽館登場，吸引超過200名與會者共襄盛舉，其中多數會眾來自高雄以外的縣市，並吸引來自香港、新加坡、馬來西亞、中國、日本、泰國、美國、拉脫維亞等地的國際講者與參與者，從嶄新視角體驗WordPress生態系。
今年WordCamp Taiwan由高雄市政府擔任指導單位，並獲高市府經濟發展局贊助支持，為高雄市的科技與人文氛圍，注入開源社群的新能量。WordCamp Taiwan 2025匯聚來自世界各地的開源夥伴，讓高雄成為知識分享與技術交流的重要舞台，以社群為核心、以開源為願景的盛會，也象徵城市持續以多元、開放的精神與世界接軌。
WordCamp Taiwan 2025 總召集人李冠緯(Bruce Lee)表示，「WordPress不僅是一個網站架設工具，更是一個全球社群共同創造與學習的平台，今年我們選擇在高雄舉辦，就是希望與高雄的智慧城市發展結合，讓更多人看見開源如何推動地方創新與產業連結。」
國際非營利開源盛會WordCamp，是一場專為WordPress愛好者與使用者舉辦的實體交流會，由世界各地的社群志工自主籌辦，活動結合研討會與交流會的形式，提供一個交流網站開發、設計與使用經驗的平台。
WordPress是一套免費開放原始碼(Open Source)的內容管理系統，降低製作網站的門檻，讓每個人都能創建與分享內容。李冠緯指出，目前全球有超過43%的網站是用WordPress架設，其中包含許多知名機構與品牌。此外，世界上許多國家都有活躍的WordPress社群，台灣也是其中之一。
自2006年在美國首度舉辦以來，WordCamp已於六大洲65個國家、382個城市舉辦超過1,200場次，是以「社群為核心」的國際性非營利活動。每一場WordCamp都由在地志工籌組，並依據當地文化與城市特色設計活動主題與視覺，營造出不同於一般科技研討會的氛圍，展現社群精神與在地魅力。
台灣自2018年以來已主辦五場獲WordPress官方認可的WordCamp，是台灣各地開源社群串連的里程碑，匯聚全球講者與企業，也讓高雄成為開源社群焦點。本屆活動共獲得20家企業贊助，其中8家為資訊科技與開源技術領域具代表性的國際品牌，展現全球開源社群對高雄市作為開源交流與創新基地的信賴。
在兩天的活動中，與會者參與14場專題演講、Lightning Talk、工作坊與社群互動活動，議題涵蓋AI、資安、行銷設計與網站開發實務。李冠緯補充，我們觀察到本屆WordCamp有超過50%與會者為首次參加，遠高於台灣過去幾屆的25%，顯示我們的確成功拓展了社群的版圖，吸引更多新力量的加入。
今年WordCamp Taiwan 2025的與會者中，約30%為開發者、20%為設計師、15%為內容創作者、10%為行銷人員，其餘則包含企業經營者、教育工作者等多元背景，展現WordPress生態的跨領域應用與整合潛力。
李冠緯強調，WordCamp的魅力在於它不是只有技術交流，還有更多人與人之間的連結，每一次交流都可能激發新的創意跟合作。我們期待未來有更多新朋友加入，一起讓台灣的WordPress社群更壯大。
更多Newtalk新聞報導
2026年拚戰成長 法人點名「買進個股」曝光
好旺！十月台灣出口618億美元創歷史新高、年增49.7%
其他人也在看
高雄經濟大換血！林岱樺祭出三大護國產業 要做台灣繁榮引擎
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為帶動傳統產業再升級、促動高雄全面經濟復甦，高雄市長參選人、民進黨立法委員林岱樺今台灣好報 ・ 17 小時前
珍稀高雄山茶評鑑再創新高 陳其邁力推「山茶是最珍貴伴手禮」
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄山茶魅力升級！「2025高雄山茶評鑑成果展」今（8）日首度走出山林，移師駁二藝台灣好報 ・ 9 小時前
台北國際旅展「高雄遊樂園」包山包海、玩遍全城
全台最大國際旅遊盛會「二○二五ITF台北國際旅展」七至十日在台北南港展覽館盛大登場，從黃色小鴨、吉伊卡哇再到國際巨星演唱會驚艷海內外旅客、全國觀光滿意度第一的高雄，以創意主題「高雄遊樂園」（KaohsiungWonderland）亮相，運用繽紛色彩、結合榮登觀光署「台灣觀光一○○亮點」的高雄五大景點及高人氣風景區與打卡熱點，打造吸睛主題館；高市府觀光局高閔琳局長率城市吉祥物高雄熊一同化身「一日館長」，帶領農業局「高雄首選」與「一日農夫」、紅頂穀創穀物文創樂園、高雄輪船公司、高雄好玩卡、「海上超跑」有艇俱樂部、興達港區漁會、高雄市旅館商業同業公會及H2O水京棧國際酒店等業者熱鬧開場。「高雄遊樂園」旅展期間特別祭出豐富優惠方案，展現高雄「包山包海、玩遍全城」的旅遊能量，讓海外 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
賴瑞隆參加大海開吃活動 呼籲用行動支持高雄漁產
記者吳文欽／高雄報導 民進黨立委賴瑞隆八日再度來到彌陀參加大海開吃活動，他表示，聽著…中華日報 ・ 13 小時前
城市祈禱餐會 「彰化很有料只是過去太低調」
彰化縣剛舉辦台灣設計展，創造了高人氣。縣長王惠美今天出席城市祈禱餐會表示，彰化很有料，只是過去太低調。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
創建力里圳灌溉屏東 日工程師孫來台共慶百週年
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）日本工程師鳥居信平打造力里圳灌溉屏東平原，走過1世紀仍潺潺流動。屏東縣政府今天以走讀健走慶祝水圳百週年，工程師孫鳥居徹等日方代表也到場共慶，吸引逾400人參加。中央社 ・ 14 小時前
少輔會傳失和 更替執秘恢復運作
記者王勗∕台南報導 台南市少年輔導委員自一一一年揭牌啟用，專責協助南市偏差青少年，與…中華日報 ・ 6 小時前
楊祐寧成「渣男」車震邵雨薇搞雙劈 吐婚姻真實想法
《人浮於愛》由楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書與范少勳主演，日前接受台灣大哥大MyVideo專訪，問及現代愛情的幸福祕訣，結婚多年、育有三寶的楊祐寧分享夫妻間最珍貴的時光，不一定是盛大約會，而是「孩子睡著後，兩人能一起看一部片。」他也強調「要尊榮另一半」，「聽他講什麼、換位思考，這才是長久之道。」中時新聞網 ・ 1 天前
三寶爸郭富城開唱大驚喜！這首兒歌全嗨翻 高雄巨蛋變身大型KTV
舞台王者郭富城 1990年以國語專輯《對你愛不完》在台灣出道，適逢出道35 週年之際，於11月8日、9日帶著 「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」首度唱進高雄巨蛋，今（8）日首場正式登場。相隔近一年再次回到台灣，郭富城準備誠意十足的歌單與全面升級的舞台設計，帶給台灣歌迷充滿震撼的視覺與聽覺盛宴，精心挑選的歌單更是滿滿回憶殺，讓今晚的高雄巨蛋變身大型KTV，掀起熱烈合唱。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 17 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 9 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 11 小時前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 14 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前