World Legacy Cruise郵輪新加坡12/18首航 4人房每人每晚只要17.5元新加坡幣

【陳揚盛／綜合報導】不少遊輪乘客只想在遊輪上享受純粹的慵懶放鬆，或是品嘗遊輪上的各種美食，享受船上的各種活動，現在有最划算的新選擇。從新加坡啟航的World Legacy Cruise提供出海30分鐘行程，只要38元新加坡幣。如果選擇過夜，艙房的起價只要每晚50元新加坡幣，在遊輪上享受定點航行，看著無價的海景、聽著海風聲，價格甚至比一般的飯店住宿起價還便宜，內艙4人房只要每晚70元新加坡幣，平均每人只要17.5元新加坡幣。

World Legacy Cruise提供的不同票券，除了在艙房、套房過夜的船票外，也有不須入住又能參與遊輪所有活動與設施的單日券，除了自由參與遊輪上的各種活動之外，還附餐點，只要超值的38元新加坡幣。過夜只要每晚50元新加坡幣起， World Legacy Cruise的VIP套房每晚只要150元新加坡幣，在無敵海景房中睡到自然醒，再去享用一頓價格內含的早餐吃到飽大餐。

World Legacy Cruise為過夜旅客提供了包含自助餐在內的全天候餐飲服務，單日券旅客同樣可以憑券享用餐飲。餐飲的選擇包含24小時開放的休閒簡餐，提供各種輕食，還有自助餐，也有優質中式餐廳提供升級享受。遊輪上也有酒吧。

World Legacy cruise推出「定點航行度假」。World Cruises提供

休閒簡餐區。World Cruise提供

World Legacy Cruise從新加坡HarbourFront的遊輪中心啟航，航行約30分鐘後停泊在外海，遊客可以從白天直到晚上愉悅又沉浸的享受滿滿的海景。World Legacy Cruise不像熟知的傳統遊輪航線，但能放鬆、超嗨的各種娛樂活動一樣也不少。

VIP套房。World Cruise提供

遊輪上每晚都有數個場所提供現場活動，從現場音樂與夜間演出，還有主題社交活動與電子遊戲主題派對。也可以在甲板上享受陽光，或是到遊輪各處的放鬆區、安靜角，聽著周邊的海風聲，都能獲得充分療育。

遊輪的休閒劇院區。World Cruise提供

