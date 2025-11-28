WOW會員跨公益 Coupang酷澎支持桃園孕產婦

▲桃園市長張善政感謝酷澎發揮企業創新思維與社會關懷力量，與桃園市政府一起照顧孕產婦家庭。（圖／Coupang酷澎提供）

[NOWnews今日新聞] Coupang 酷澎今年推出的 WOW 會員服務主打「買一件就出貨、無門檻免運」，讓顧客日常補貨更省心，想買就買、最快隔日就能收到。如今，這份便利也被帶進公益現場。Coupang 酷澎捐贈一年份 WOW 會員資格給桃園市政府婦幼發展局孕產婦關懷中心，讓中心在需要補充奶粉、尿布等物資時能隨時下單，更即時地協助有需求的育兒家庭。

Coupang 酷澎深耕台灣並持續關注在地需求，物流中心也結合節慶推動公益。今年母親節，公司邀請桃園市手愛心視障生活關懷協會到物流中心，為媽媽員工提供按摩服務；端午節則舉辦員工同樂活動，並同步募集發票捐贈財團法人伊甸社會福利基金會，讓企業的善意持續向社區擴散。

同時，Coupang 酷澎也結合今年推出的 WOW 會員制度，在台建立「物流配送型公益捐贈模式」。透過捐贈數萬元購物金及一年份 WOW 會員資格，社福單位在有物資需求時能即時下單，不僅充分運用 Coupang 的快速配送優勢，也大幅減少行政作業與人力負擔。

桃園市長張善政日前親自出席「酷幣了！愛，與婦幼同在」合作協議簽署儀式。他表示，桃園在六都中結婚率與出生率長期名列前茅，市府因此高度重視孕產婦照護。今年成立孕婦關懷中心並推動「孕產婦全方位守護計畫」，致力提供更完善的支持。

張市長也強調，此次與 Coupang 酷澎的合作，結合地方社福資源與企業在電商與物流上的優勢，展現創新公益模式。市府將妥善運用捐贈資源，讓每一份協助都能精準回應孕產家庭的需求，持續提升桃園婦幼照護的溫度與深度。

