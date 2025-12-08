WPP Media舉辦論壇 宣佈在台推出 WPP Open 平台
【緯來新聞網】生成式 AI 正在改變人們的生活與工作方式，品牌行銷的運作模式也因此而大幅改變，為因應這波變革，WPP Media（群邑媒體）舉辦「Open for Growth 2030 打開智能行銷時代」論壇，正式宣佈在台推出全新平台 WPP Open，並攜手奧美與 The Trade Desk 兩大合作夥伴，共同探討未來十年的媒體轉型藍圖，協助企業洞察國際趨勢，搶先布局新時代的傳播競爭力。
WPP Media（群邑媒體）聯合奧美整合行銷傳播集團及The Trade Desk（TTD）舉辦論壇。（圖／WPP Media提供）
WPP Media（群邑媒體）執行長郭俊鑫表示，AI 已經是行銷流程中不可或缺的一環，但行銷人現在的挑戰不在於「要不要用AI」，而是「如何讓 AI 落地，真正幫助品牌在每一個層面上都能產生成效？」對此，WPP 集團集結全球的行銷數據、策略與方法論，打造出全新智慧行銷平台 WPP Open，這是一個跨品牌、跨市場、跨媒體的 AI 智能策略引擎，可以讓行銷策略與產出更快、更準、更有影響力。
WPP Open平台具備三大特色。第一是以 WPP 集團本身所擁有涵蓋 75 個產業的消費者數據庫為基礎，再串接全球超過 350 家合作夥伴的數據庫，透過大量且多元的數據來訓練模型，確保資料安全與精準。第二是以「Private by Default」為設計核心，確保品牌在利用數據的同時仍維持最高隱私標準。第三是內建 Discovery、Plan、Activate、Measure 四大模組，涵蓋媒體行銷的每一個階段，讓品牌主、創意團隊與媒體平台等不同組織，都能在相同平台上一起協作，提高作業效率。
WPP Media策略長金佳諭進一步指出，在科技快速變化、市場競爭激烈的今日，所有品牌主都在面臨三大行銷挑戰：如何找到下一個成長來源？如何在大量且分散的媒體環境中維持精準消費者洞察？又如何在海量數據中看見完整故事？而WPP Open 恰好能協助企業克服這三大挑戰。
首先，透過 Discover 模組可以助力品牌找到下一個成長來源。過去，行銷團隊在解讀客戶需求時，往往會因為溝通方式、經驗或觀點差異，而出現理解落差，而 Discover 模組可分析 Brief 背後的隱藏訊息、提供產業洞察、找出未被看見的成長動能，或是從消費者決策路徑和行為中，判斷品牌真正的競爭優勢，讓團隊從第一步就做出對的決策。
其次，是運用 Plan 模組看見真實受眾，維持精準的消費者洞察。WPP Media 資深總監陳昭伶指出，過去的消費者研究存在許多限制，例如，難以全面理解消費者、人工解讀數據，耗時又費力等，但透過 Plan 模組 4 大功能可以突破限制，快速完成消費者研究。
舉例來說，Audience Insight 可以從不同維度去描繪消費者樣貌，行銷人只要與系統「對話」，就能看到洞察結果，不必再花大量時間進行複雜的資料處理。而Build Persona 則讓行銷人可以看到消費者生活化的樣貌。Focus Group 能夠模擬目標受眾樣貌並回答問題，大幅縮減焦點訪談所需的時間和人力成本。Customer Journey 則能了解不同階段的消費者旅程，「當我們真正理解消費者，就能與他建立更真誠的連結。」陳昭伶說。
第三，是藉由Measure 模組從海量數據中看見完整故事。WPP Media數據與技術團隊負責人戴伯偉表示，WPP Open 以行銷人員為中心，將媒體投放明細、轉換成效、電商/銷售數據、品牌自有資料等內外部數據，匯整在單一平台上，使企業可以做更快速更全面的資料探索。此外，Measure 模組還能根據不同業務需求，客製且彈性的設計報表，讓每個部門都能更直覺地看到最關心的指標。同時還內建 AI 助理：可以自動摘要廣告成效，協助團隊快速發現問題、提出解方。
WPP Media（群邑媒體）執行長郭俊鑫。（圖／WPP Media提供）
戴伯偉強調， Measure 模組實現了數據分析自由，滿足任何分析靈感或需求，並且整合跨部門的商業智慧．可以賦能企業與品牌，做出成效最好、效率最高的決策。
有了WPP Open加持，策略人員依然需要具備判斷問題的能力與領域思維，但過去大量耗費在蒐集、彙整、比對資料的人工勞動，現在交由擁有龐大資料庫與策略模組的 WPP Open 來處理。在資料的廣度與深度上，比以往更能觸及更完整的世界。
然而，真正的策略答案，從來不是一鍵產生。不論是以終為始，或從始至終，策略的形成仍需辯思往返、推敲求真。WPP Open 協助我們更靠近「全知」，但策略人員的價值，仍在於那段來回思辨的過程，以及從無數可能中找到最真實的解。
此外，AI 也能讓行銷素材變得更有創意、更獨特。奧美整合行銷傳播集團執行創意總監蔣依潔分享品牌運用 AI 的行銷創意。例如，有國際飲料品牌以開放平台促成大眾共創；而某家養生飲品則用 AI 創造出虛擬的知己小姐，展現集體女性樣貌中的不同細節；亦有連鎖通路品牌在行銷洗衣精品牌時，運用 AI 生成對髒衣服的想像，從庶民生活中的不完美找到趣味和機會。「創意手法可以不同，但必須與品牌調性一致，這是 AI 生成內容的核心前提。」蔣依潔強調。
在創意產出後，行銷還有最後一哩路，也就是媒體投放。作為 WPP Open 的重要策略夥伴，The Trade Desk（TTD）副總監陳玟潔指出，當品牌透過 WPP Open 完成受眾洞察、策略規劃與創意發想後，真正的挑戰是——如何在龐雜的開放網路中，把廣告「最有效率」投遞給真正的目標受眾。
TTD 以跨裝置身份辨識（Unified ID 2.0）、全通路（Omni-channel）、高效演算力與透明數據為核心，讓 WPP Open 所定義的受眾能被精準觸及，並結合 AI技術，協助品牌在投放過程中不斷優化、掌握主導權。她強調：WPP Open 與 TTD 的結合，讓「從洞察到投放」真正串成一條完整、透明、可信賴的 AI 行銷鏈。
