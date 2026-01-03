WSBL喜見115年新氣象 清華一姐丁芷容轉戰台電

清華一姐丁芷容，可望成為台電一姐。 (魏冠中攝影)

廖瑋晴和丁芷容的對決，象徵著台電師姊妹的精采人生變化。 (魏冠中攝影)

廖瑋晴和丁芷容的對決，象徵著台電師姊妹的精采人生變化。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】第二十季WSBL開鑼了，新球季的變化很大，昔日中國文化大學女籃隊的知名教練初詠萱和明日之星丁芷容再歷經一段沉潛時光後，雙雙以新身分來到WSBL，初詠萱離開效力25年的國泰女籃團隊，加盟中華電信女籃隊接下總教練兵符，丁芷容則是轉學清華大學後，重新出發，現在則以WSBL選秀狀元身分效力台電女籃隊。丁芷容首役表現不俗，上場22分32秒，貢獻全隊最高的18分，就一名身高178公分的新人來講，台電女籃隊總教練林紀妏應該算是撿到寶了。

廣告 廣告

過去15年，台南市永仁高中女籃隊總教練時超傑一直不斷地創造奇蹟與榮耀，他的子弟兵已經在海峽兩岸證明了是職籃的重要資產，丁芷容同學算是後起之秀，值得介紹。

丁芷容的大學生涯有一段不小波折，她從文化大學轉學到新竹的清華大學後，立即扛起清華一姐的重責大任，上衣球季再UBA面對佛光大學她狂砍37分，包括兩顆三分球，13個籃板球7助攻，屬於可打中鋒的三D球員，大四的最後一季UBA紀錄是19.5分、8.6籃板球及3.3助攻的平均值，參加WSBL選秀會登榜女狀元是毫無幸致。

其實國泰女籃隊老教練鄭慧芸很器重丁芷容，在她就讀大一的文化時期，上場約20分鐘，兩分球約46%，但她顯然不滿足於平均20分鐘的上場時間，所以大二轉入清華(該校降至二級比賽，無比賽紀錄)，帶領清華女籃隊晉級到UBA公開一級，她大三打上第一級上場時間狂增至33分鐘左右，但因成為個隊防守重點，所以命中率下降至33.6%，接著是112學年上場時間再增至36到40分鐘之間，命中率略升至35.6%，丁芷容放棄文化轉戰清華的抉擇，代表了她對自我要求的不滿，蓄意要以更高難度挑戰讓自己進化。

挑選丁芷容的台電女籃隊，在過去10年有很大幅度的狂飆風暴，包括邀請國泰女籃隊一姊錢薇娟加盟擔綱總教練，再是186公分的台電當家中鋒林紀妏閃電退休，接棒錢薇娟的總教頭職務，再來是林紀妏無預警出國讀書，更換老國手祁慶璐救駕，找來中國大陸男籃隊的我國本土教練楊政盛和錢薇娟的國泰女籃師妹陳萓峰等大咖襄助，最終是祁慶璐服務年資滿30年，主動退休與夫婿雲遊四海，再把漂流海外多年的林紀妏抓回來二進宮。

林紀妏重返台電的二進宮，積極網羅新秀，包括和世新大學建教合作，把世新大學五連霸菁英和台電女籃隊串聯在一起，短短一年多內的兩次WSBL大選秀，先後納入宋瑞蓁(世新在學生)、韓汛(世新在學生)、丁芷容、李盈潔(世新大學)、黃語瑄、李依倩(文化畢業，永仁學姊)、侯子映(錢薇娟的北市大學生)，加上前三年狀元謝津宛(世新大學)、吳侑萱(淡商體系，留學日本，今年重返國泰)等，台電女籃隊等於7年內引進了5代WSBL選秀狀元，是國內SBL加上WSBL加上幾個職籃聯盟(包括P和T)之中最強狀元大隊。

不過，台電女籃隊的狀元新秀也往往是各強敵覬覦的對象，包括台元女籃隊、國泰女籃隊目前都已經悄悄網羅了幾位約滿的台電女狀元，丁芷容同學本季在台電女籃隊的發展，可預期將是非常樂觀，但她未來是否能長期留在台電，這顯然是台電女籃隊更大挑戰。

丁芷容(左)和林文佑的對決，象徵永仁文化前後10年成長的變化。 (魏冠中攝影)

丁芷容(左)和林文佑的對決，象徵永仁文化前後10年成長的變化。 (魏冠中攝影)