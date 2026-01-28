WSJ揭范斯曾警告南韓總理勿制裁酷澎等美企 暗示可能加徵關稅

南韓國務總理金民錫（左）25日在華盛頓與美國副總統范斯會面。（取自南韓國務調整室‧國務總理秘書室）



華爾街日報27日引述知情人士說法，美國副總統范斯上週在華盛頓會見了南韓國務總理金民錫，並警告他不要制裁包括酷澎在內的美國科技公司。雖然范斯沒有明確發出威脅，但其言外之意是，此事可能導致美韓協議破裂。

范斯警告金民錫 白宮否認涉及酷澎

知情人士表示，酷澎是一家總部位於美國、類似亞馬遜的電商公司，幾乎所有業務都在南韓進行，且在美國總統川普政府及國會中擁有強大盟友。知情人士透露，范斯（JD Vance）與金民錫除了多次討論酷澎，也提到平台與AI規範，這些規範讓包括臉書母公司Meta與谷歌在內的公司都感到擔憂。

廣告 廣告

知情人士指出，范斯告訴金民錫，美方希望看到南韓政府對待酷澎等科技公司的態度出現實質緩和。范斯雖然沒有直言威脅，但暗示若是南韓繼續針對美國科技公司，可能會對南韓商品加徵更高關稅。金民錫在會面後告訴韓媒，他已告訴范斯，南韓政府不會歧視酷澎。金民錫在22至26日訪問美國，25日會見范斯。

川普26日指出，由於南韓國會尚未批准雙方達成的初步貿易協議，因此將把針對南韓汽車、藥品和其他產品的關稅從15%恢復到25%。該協議包括南韓承諾向美國投資3,500億美元（約11.1兆新台幣），以及承諾不歧視美國科技公司等。

知情人士透露，這一威脅的發出正值一些川普政府官員對南韓在諸多問題上的做法日益不滿之際，這些問題包括南韓對待美國科技公司的方式以及針對南韓基督教教會的行動。

不過，一位白宮官員表示，這並非促使川普發出關稅威脅的原因：「雖然總統降低了對韓關稅，但韓方在履行承諾方面沒有任何進展。美韓關係中的其他問題與總統的這項決定（恢復較高關稅）無關。」

川普政府甚為關切 酷澎為何遭到調查？

在川普發出關稅威脅之前，南韓國會議員及官員已對酷澎進行了數週的調查，這些調查可能導致該公司面臨規範限制、罰款與處分，原因包括該國史上規模龐大的資料外洩事件之一，以及對其商業作法與員工工作條件的其他投訴。

這些調查促使酷澎旗下南韓旗艦子公司的執行長辭職，而其臨時美籍繼任者在警方與議員調查期間曾離境後返回南韓。南韓當局也曾對酷澎在地的辦公室進行搜查。酷澎是南韓第二大私營雇主，同時將自身標榜為美國企業。

知情人士說道，金民錫在訪美期間前往國會山莊，當時共和黨眾議員、韓裔美國人戴夫‧閔（Dave Min）和金永（Young Kim）有向他問起酷澎是否有受到與南韓企業不同的待遇。金民錫回覆，（針對酷澎的動作）並非意在歧視，就像有人認為去年美國在喬治亞州對現代汽車工廠進行的移民突襲不應被視為針對現代汽車一樣。

知情人士補充，去年12月，美國貿易代表辦公室取消了原定與南韓政府就美韓貿易協議舉行的會晤，部分原因是出於對首爾數位監管政策以及針對美國科技公司採取的行動的疑慮。

更多上報報導

末日鐘倒數85秒最接近世界毀滅 核武風險與中國武嚇台灣成推力

阿斯夫拉就任宏都拉斯總統 承諾恢復台灣邦交恐重挫中國外交

川普一句話讓美元指數跌至4年新低 日圓回彈與美國政策加劇拋售潮