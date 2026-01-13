WSJ獨家》到底要不要攻打伊朗？ 美國打擊群轉向地中海，週二會議將做最後決定

美國總統川普於本週二（1月13日）召開會議，聽取有關伊朗情勢的報告。根據《華爾街日報》的獨家報導，這表明川普正考慮採取軍事行動，進一步介入伊朗的局勢。

此次會議將與高級官員共同討論下一步措施，選項包括支持反政府勢力、對伊朗的軍事與民用設施部署秘密武器、以及加強對伊朗政權的制裁或進行軍事打擊。這些選項顯示，美國可能加大對伊朗的壓力，進一步升高該地區的緊張局勢。

