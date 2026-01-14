WSJ稱賴清德有意出席宏都拉斯總統就職典禮 北京關注華府是否允許過境美國

WSJ引述知情人士說法，透露賴清德有意出席宏都拉斯新任總統就職典禮，北京則正在密切觀察情勢發展，藉此對經略拉美的手段與策略進行評估。（美聯社）



美國近日以軍事手段，將委內瑞拉總統馬杜洛夫婦逮捕並且送往美國本土受審，除了使拉美局勢更形複雜之外，知情人士表示，長期經略中南美的北京當局也因此重新評估區域發展態勢，且華爾街日報更指出，我國總統賴清德日前曾表達出席前友邦宏都拉斯總統就職典禮的意願，北京則正在關注華府是否會允許其過境，不過我國總統府14日已針對出訪消息進行駁斥。

華爾街日報（WSJ）指出，中國近年以來透過貸款以及出手協助進行鐵公路、港口等基礎建設發展，並且大量採購大豆與石油等商品，進行銅礦等礦業開採，誘使中南美洲國家放棄對台灣的支持。其中，手中握有大量石油資源的馬杜洛（Nicolas Maduro）更是北京最為重要的盟友，使委內瑞拉在2023年獲得「全天候戰略夥伴關係」的特殊待遇，報導指出這是中國外交關係中最高的地位，拉美其他國家都難望委內瑞拉項背。

然而，知情人士透露在馬杜洛遭逮之後，北京正在重新權衡於拉美發展策略，且目前已不再尋求於該區域獲取新的影響力，決策層的討論聚焦於勢力範圍的交換，亦即西半球若屬於美國勢力範圍，那麼台海自然就應在中國掌控之中。

報導表示，這樣的算計並不意味著中國將美國對委內瑞拉發動攻擊，視為可立即對台灣展開行動的綠燈，但美國以武力對付馬杜洛，無疑使中國對於控制台灣的所謂「核心利益」信心大增。

知情人士表示，中國領導人習近平與美國總統川普（Donald Trump）預計今年4月在北京舉行的峰會，將可能成為北京新盤算首次驗證，評估川普「美國優先」原則提高西半球事務關注程度，是否為中國強化控制東亞地區提供了機會，亦或只是美國重新在全球發展影響力的濫觴。

報導指出，即便川普本人對於台灣軍事防禦議題並未明確表態，但行政團隊發表的新版《2025年國家安全戰略》，卻清晰擘畫了美國利益的路線圖；該文件將台灣視為全球經濟不可或缺的一部分，且認為台灣是第一島鏈關鍵門戶，可維護美國貿易免受中國影響。

有鑑於此，報導認為北京對拉美區域新策略，有可能在本月稍晚面臨首次重大考驗，根據知情人士說法，賴清德已經表達有意出席前友邦宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）於27日就職的典禮，且我國外交部發言人在去年12月時，曾表示台北仍然有意與包括宏都拉斯在內的國家，在無任何前提或條件之下進行接觸。

因此，報導表示除了賴清德可能的出訪行程外，北京更密切關注華府是否會批准賴出訪期間過境美國，不過我國總統府發言人郭雅慧，14日明確表示相關資訊純屬臆測，若國家元首有確定的出訪行程，將會循例適時公開說明。

