WSJ：中國諜報手法趨細膩 台灣國軍遭滲透大增恐削弱盟友信任

分析人士認為，台灣近年來屢屢傳出國軍人員遭中共滲透的案例，對台灣內部凝聚力，以及國際盟邦的信任都造成嚴重打擊，圖為去年國慶預演畫面。（本報資料照片／王侑聖攝）



近年來，中國在台海周邊軍事能見度快速升高，不斷強化對台灣文攻武嚇的力道，使區域安全面臨重大威脅，對台灣內部的滲透著力也更趨顯著，且手法日漸複雜細膩，分析人士憂心，近年來國軍遭滲透案件數量大增，恐將嚴重削弱台灣內部凝聚力，以及盟友與夥伴的信任。

華爾街日報（WSJ）指出，國際之間高度嚴防北京當局間諜行為的同時，中國對台灣滲透行為的威脅也比以往更加嚴峻，台灣有關單位人員憂心，蟄伏在台灣內部的中國特務恐將為解放軍攻台重要助力；根據台北最新的國安評估報告，中國的間諜活動在高度複雜的行動，以及新技術的助益下正迅速開展，成為台灣安全「潛在重大威脅」。

負責總統府衛戍憲兵遭滲透 債務成為北京切入點

報導指出，在2024年被揭露，有「天下第一營」、負責我國總統府衛戍任務的憲兵211營共諜案，便是近年來北京滲透國軍的顯著例證；隸屬該單位的中士賴重宇，由於面對難以償付的債務，因此上網試圖尋求借款門路，不料因此被中國諜報網吸收，以手機拍攝涉及國安機敏資訊換取酬庸。台灣有關單位指出，賴重宇只是中國在台佈建龐大間諜網路中的一枚小螺絲釘，該網路已滲透政、軍各部門，正源源不絕地將情報傳送至北京。

報導表示賴清德總統在2025年3月時，於主持國安會議之後發動了打擊中國間諜活動的行動，10月隨即有陸軍退役中將高安國，因為接受北京資助，圖謀在台灣建立軍事組織，對政府機關發動攻擊，而被判處7年半有期徒刑。

中國佈建諜報網手法日新月異 國軍低階人員遭鎖定

根據報導所採訪的國軍調查人員，台灣執法部門官員以及檢察官說法，中國近年來佈建台灣諜報網的方式，多鎖定國軍低階人員，並且使用即時通訊軟體與網路貸款手法進行，且令人不安的是，自從2024年年初以來，許多遭指控涉及違反國家安全規範的嫌疑人，多是國軍現役或退役人員。

法務部調查局副局長徐國楨指出，對於北京而言，向國軍低階人員支付小額報酬換取合作，的確是一項「物有所值」的好買賣；曾任美國反情報官員、著有分析中國政治作戰專書的葛宣尼克（Kerry K. Gershaneck）則認為，北京並非單純地收集台灣各項資訊，而是「為了併吞而做準備」。

分析師警告遭滲透情形日益嚴重 正削弱台灣內部與國際信任

根據我國國安局統計，在2024年時，檢方總共對64人提起15項涉及中國間諜行為案件的訴訟，且在2025年元月至9月之間，就有24人遭到起訴，但是在2021年時僅有3起此類案件，且前述案件嫌疑人有將近三分之二是現役或退役國軍人員，曾任美國中央情報局（CIA）分析師、現為華府智庫詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）主席的孟沛德（Peter Mattis）表示，此類案件正在「不動聲色地」，削弱了台灣內部的信賴感，以及國際盟友與夥伴對台灣的信任。

根據我國監察院官員說法，國軍1名空軍中士，曾經使用北京開發的手機軟體，繞過國軍智慧型手機自動化管理系統（MDM），成功拍攝機密文件，另有1名商人則是利用測繪技術，進行建物、距離與其他數據的紀錄，調查人員認為，這些數據可能成為北京進行軍事計畫或是兵棋推演的參數；因此，調查人員以及國軍官員認為，智慧型手機的普及，以及手機內建相機的發展，使間諜活動相較過往更加容易，也使得防堵工作更加複雜。

