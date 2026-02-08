WSJ：伊朗倚賴數千枚飛彈的攻擊能力 想嚇阻美軍行動

伊朗公園展示的飛彈，目前飛彈部隊已經成了伊朗唯一能拿來當談判籌碼的武器。路透社



美國與伊朗的核武問題談判週末進行，與此同時美軍在中東的部署則還是日益升級。《華爾街日報》報導說，伊朗目前倚賴的最重要談判武器。是數千枚對準以色列與美軍在中東基地的飛彈，企圖藉此打消川普政府空襲伊朗、甚至促成伊朗政權轉移的念頭。

但現在的問題在於，伊朗的飛彈計畫是否強大到足以阻嚇與川普總統發生軍事對抗。

以先前戰例來看，德黑蘭當局飛彈計畫的威脅能力似乎不高。伊朗在去年6月與以色列的「12天戰爭」中，曾向以色列的平民與軍事目標發射了約500枚飛彈，但造成的破壞戰果微乎其微。

廣告 廣告

但是，儘管以色列在這12天的戰爭中也重創了伊朗的飛彈發射器和儲存點，外界估計德黑蘭神權政府在經歷這場慘烈衝突後，仍保留了大部分完好的軍火庫。更重要的是，隨著戰事進行，伊朗學會了如何讓更多飛彈突破以色列與美國的防禦網。

伊朗威脅，如果川普下令發動攻擊，他們將再次對該地區更廣泛的目標開火。這給白宮帶來了壓力，迫使其不得不擔心伊朗攻擊以色列、美軍以及波斯灣地區友好阿拉伯國家的能力。

《華爾街日報》先前報導，據估計德黑蘭仍擁有約2000枚射程覆蓋整個地區的中程彈道導彈。此外，伊朗還擁有大量足以攻擊波斯灣美軍基地和荷姆茲海峽船隻的短程飛彈，以及反艦巡弋飛彈。

保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）伊朗項目高級總監塔雷布（Behnam Ben Taleblu）表示：「（伊朗）在缺乏實質空軍與防空能力，且盟友與核能力遭到重創的情況下，彈道飛彈現在構成了伊朗威懾力量的支柱。對該政權而言，這些飛彈就像一把萬用刀，集威懾、防禦與懲罰功能於一身。」

美軍嚴肅看待這項威脅。川普在1月中旬曾在最後一刻推遲了攻擊伊朗的計劃，因為其他人成功說服川普，他當時若要對伊朗發動決定性的打擊，美軍在中東的實力尚不足以完全應對伊朗可能發動的報復攻擊。

現在，五角大廈正向中東部署更多飛彈防禦系統。美軍的C-5、C-17等巨型運輸機繁忙飛行在美國與中東各據點之間，運輸機流量是平日的數倍以上，有時甚至有多達十倍的班次。

伊朗數十年來透過仿製俄羅斯和美國技術製造的數千枚彈道飛彈，先前曾用於攻擊中東的空軍基地、能源設施、淡水淡化廠和城市。德黑蘭有時會對報復性打擊進行克制，甚至會提前簡短預告目標，以向美國示意其並不尋求全面戰爭。

而現在，伊朗正試圖以伊朗飛彈其實可以擊中更多、更廣泛目標的不確定性，以阻嚇另一場軍事對抗。

過去一週，德黑蘭的硬派派人士已經表示，伊朗的飛彈計劃是美國未攻擊伊朗而選擇談判的主要原因。伊斯蘭革命衛隊政治局局長賈瓦尼（Yadollah Javani）准將在展示一款新型中程彈道飛彈模型時說：「美國已經謙卑地回到了談判桌前，」

更多太報報導

川普要求俄烏6月終戰 澤倫斯基酸：美期中選舉顯然更重要

美伊下週繼續協商 川普：伊朗不會擁有核武

美伊核談判結束 投資人鬆口氣國際油價走跌