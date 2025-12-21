WSJ：禁隨從帶手機避免遭美國鎖定 古巴全力保護委內瑞拉總統馬杜洛

委內瑞拉總統馬杜洛（左）與妻子西莉亞2025年7月在卡拉卡斯現身。路透社



在美國已經二度查封幫委內瑞拉運送石油的油輪，並在委內瑞拉附近部署1990年代以來未曾見過的龐大兵力之際，委內瑞拉在加勒比海最重要的盟國古巴正憂心忡忡。《華爾街日報》報導，哈瓦那當局正全力加強保護委內瑞拉總統馬杜洛，深知失去委內瑞拉的廉價石油，古巴將會經濟崩潰。

報導引用古巴流亡者、在德州大學奧斯汀分校研究古巴與委內瑞拉石油關係的學者皮農（Jorge Piñón）的話說：「毫無疑問，如果石油運量大幅減少或消失，古巴將會遭遇經濟崩盤。」

《華爾街日報》報導說，為了避免馬杜洛的行蹤遭到美國鎖定，古巴特工現在每天都牢牢圍在馬杜洛周圍，禁止馬杜洛的隨行人員攜帶手機或其他通訊裝備。

古巴與委內瑞拉是在委內瑞拉前強人總統查維茲任內，1999年開始大幅加強。當時查維茲宣布，委內瑞拉與這個加勒比海共產黨島國成為「快樂海洋的夥伴」，開始廉價供應古巴大量石油。

在高峰期，委內瑞拉每天半賣半送10萬桶原油給古巴。雖然目前的運量已經降到每天3萬桶，委內瑞拉石油仍舊是古巴重要的經濟命脈。

而自2018年以來，古巴已經經歷了長拿數年的經濟蕭條，國內生產毛額（GDP）已經萎縮了15%。古巴長期停電，民眾連電風扇都沒得吹，炎熱的天氣只能睡到街上。如果委內瑞拉的石油此時中斷，對古巴將是破壞性的致命一擊。

從委內瑞拉與古巴結盟以來，古巴派出上萬名醫護人員以及祕密警察、特工，幫助查維茲鞏固政權。古巴特工幫查維茲以及他的繼承人馬杜洛監視、消滅異議者，執行保安情報任務，清洗委內瑞拉軍隊有異議的反對派。

美國總統川普近日重申，對委內瑞拉的包圍行動不排除發動軍事攻擊。美軍對委內瑞拉可能進行什麼樣的攻勢目前並不清楚，但以美軍部署龐大的航空母艦打擊群以及機隊研判，第一時間必然是對委內瑞拉發動閃電空襲。這可能包括對馬杜洛的「斬首」突擊。

經濟學家指出，自2020年以來，古巴已經有逾270萬人出逃，等於全國人口四分之一外逃，這是非戰爭地區極為罕見的狀況。許多古巴地區目前每天停電18個小時，近90%古巴人處於極端貧困狀況中。保住委內瑞拉馬杜洛政府對於古巴的經濟生存至關重要。

