WSJ：美國積極尋求推翻古巴共產政權 盼年底前實現

美國積極尋求推翻古巴共產政權，盼年底前實現。圖為古巴總統狄亞士-卡奈1月3日在哈瓦那舉行的集會中，矢言支持委內瑞拉。美聯社



《華爾街日報》報導，美國川普政府成功推翻委內瑞拉總統馬杜洛後，正在尋找古巴政府內部可協助的人士，試圖在年底前做好安排，迫使古巴共產政權下台。

知情人士表示，川普政府評估古巴經濟已接近崩潰，執政近70年的古巴政府也在失去馬杜洛（Nicolás Maduro）的重要支持後，陷入空前的脆弱狀態。

報導稱，目前美國官員尚無推翻古巴政府的具體計畫，但他們認為，先前馬杜洛被捕、其盟友隨後做出讓步，可以作為推翻古巴政府的藍圖，也可對古巴達到警告之效。

川普11日曾在社群平台發文，「強烈建議」古巴達成協議，「趁著還來得及」；他強調，「不會再有石油或金錢」流向古巴。

一名美國官員表示，近日與古巴流亡人士及民間團體會面時，他們建議應找出願意看清局勢、與美方達成交易的政府內部人士。

美方官員指出，美軍1月3日抓捕馬杜洛的行動，他的核心圈子內部人士曾提供協助。這次行動共擊斃32名負責保衛馬杜洛的古巴籍士兵及情報人員。

美方雖未公開威脅對古巴使用武力，但川普官員私下表示，這次突襲馬杜洛的驚人之舉，對古巴應該是隱而不宣的威脅。

美國情報機構的評估顯示，古巴經濟已陷入嚴重困境，基本生活物資、醫療用品短缺，且頻繁停電。

古巴長期與委內瑞拉緊密相依：委內瑞拉前總統查維茲（Hugo Chávez）1999年掌權後，將經過補貼的石油出口古巴，成為古巴的經濟支柱。

報導稱，美方已切斷對古巴的石油供應，計劃藉此削弱古巴政權。經濟學家指出，古巴庫存的石油可能在數週內中斷，屆時古巴經濟將陷入停擺。

以推翻馬杜洛為藍圖

知情官員指出，川普與親近幕僚將推翻古巴共產政權視為「重塑西半球」國安戰略的關鍵測試。川普認為，美國在委內瑞拉的安排是成功案例，代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）與美方合作，證明條件可以由美國說了算。

多位官員表示，川普拒絕採用過去的政權更替策略，而是抓住機會尋求可行的交易，實際作法可能是一方面加強施壓，同時暗示白宮可協商讓政權下台的方案。

不少川普的盟友都預期古巴的共黨統治將結束，但直接推翻現任政權可能引發動盪與人道危機。川普在委內瑞拉就極力避免這種情況，因此選擇保留現任政府的部分高層。

美國國務院聲明指出，基於美國國家安全利益，「古巴應由民主政府有效管理，並拒絕為我們的對手提供軍事及情報服務」。

報導引述一名白宮官員稱：「古巴統治者是無能的馬克思主義者，摧毀了國家，且因馬杜洛政權的失敗而遭受重大打擊。」這名官員重申，古巴應「趁著還來得及的時候達成交易」。

