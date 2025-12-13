WSJ：美軍登船查扣來自中國軍事物資 阻伊朗重建軍火庫

伊朗一名教士11月12日參觀德黑蘭的伊朗革命衛隊空天軍博物館。路透社



《華爾街日報》報導，美國一支特種作戰部隊上月在印度洋登船查扣一批自中國運往伊朗的軍事相關物資。這是近年首度傳出美軍攔截自中國運往伊朗的貨物，目的是阻止伊朗重建軍火庫。

報導引述美國政府官員透露，美軍登上的船隻當時位於斯里蘭卡外海數百哩處，特種部隊登船後沒收貨物，隨後允許船隻繼續航行。該船的名稱與船東目前並未揭露。

官員與知情人士指出，美方掌握的情報顯示，這批貨物屬於軍民兩用物資，是要運往專為伊朗飛彈計畫採購零組件的公司。美方事前已追蹤這批貨物一段時間，沒收後已銷毀。

報導稱，以色列與美國6月突襲伊朗核設施與飛彈設施並造成重大破壞，事後伊朗展開秘密軍事採購，試圖重建軍火庫，以防未來可能再與以色列發生衝突。美軍登船沒收物資，就是五角大廈干擾伊朗採購計畫的部分行動。

聯合國9月召開大會時，已重新對伊朗實施國際武器交易禁令。

本週三（12/10），美軍也在委內瑞拉外海登船扣押一艘曾運送原油到伊朗的遭制裁油輪。報導稱，川普政府顯然正採取更具攻擊性的海上手段對付敵對國家，而美國政府近年鮮少使用這類手段。

中國銷往伊朗飛彈原料 美政壇加強審視

報導稱，對於中國銷售疑似流向伊朗飛彈計畫的產品，美國政壇正愈發嚴格地審視。兩名民主黨聯邦眾議員上月致函美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe），要求調查一批自中國運往伊朗的化學品，這些化學品可能用於製造飛彈推進劑。

聯名致函的眾議員克里希納穆提（Raja Krishnamoorthi）與寇特尼（Joe Courtney）在信中寫道：「北京近期運送這些關鍵的化學前驅物，顯示美國至今的行動未能有效遏阻中國支持伊朗取得進攻性軍事能力。」

信中指出：「北京似乎愈發有恃無恐，協助伊朗重整軍備。」

《華爾街日報》今年稍早報導，有兩艘伊朗船隻自中國載運數噸高氯酸鈉，這是製造彈道飛彈固體推進劑的主要原料。今年4月，美國財政部曾制裁多家伊朗與中國實體，指控它們協助向伊斯蘭革命衛隊運送可用於彈道飛彈的化學前驅物。

報導指出，中國是伊朗長期的外交與經濟盟友，除進口伊朗原油外，也抨擊美國對伊朗的制裁不合法。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）伊朗事務主任班塔勒布（Behnam Ben Taleblu）指出：「中國對非法技術出口的管轄向來非常寬鬆，等於助長伊朗的彈道飛彈計畫。」

他表示，中國企業通常提供能提升伊朗投射武器精準度的軍民兩用技術，例如光譜儀、陀螺儀及其他測量設備，「這比化學前驅物更危險」。

