WSJ：美軍計劃部署潛艦至澳洲 嚇阻中國對台動武

美軍計劃未來幾年，部署最多4艘潛艦至澳洲的斯特林海軍基地。此舉旨在嚇阻中國，讓北京相信對台動武代價過高；且若美國真的與中國因台灣而發收衝突，該基地將讓美軍核動力潛艦將多一個靠近戰場的停泊處，增加美軍戰力機動性。

華爾街日報報導，美國計劃在未來幾年內，把最多4艘潛艦部署到澳洲西澳州（Western Australia）的斯特林基地（HMAS Stirling base），首艘預計在2027年抵達。此舉旨在與太平洋盟友進行軍事整合，以嚇阻中國。

對美國而言，這項部署為潛在的中美衝突提供了關鍵優勢。雖然美國部署潛艦於關島，但中國可以提前向關島發動飛彈攻勢，且有可能摧毀島上的軍事設施。防務分析人士表示，目前許多艦艇維修工作都在關島、夏威夷珍珠港或美國本土進行，而美國的造船廠正難以應付需求。

美國潛艇部隊指揮官雷夫斯泰克（LincolnReifsteck）最近造訪斯特林基地時說，「如果你處於某種衝突中，且艦艇受損，你肯定想盡快重返戰場。」他還提到，「因此，具備如此的地理位置，可增強關島與珍珠港的優勢…這能使美國海軍更快重返戰場。」

斯特林與漢德森同步擴建 強化潛艦大修與後勤能量

此時，澳洲政府正投入大約56億美元在斯特林基地，用於增建訓練中心和宿舍，改造潛艦碼頭、放射性廢棄物處理設施以及電力設施。美軍核動力潛艦佛蒙特號（USS Vermont）去年底就在這座基地停泊大約4週時間，美澳兩國人員共同完成潛艦的數十項維護作業。

斯特林基地位於一座島上，在附近的本土地區，澳洲撥款84億美元，在漢德森（Henderson）郊區規畫建造一座維修與造船園區，預計設置大型、最高等級維護作業所需的乾塢。哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員克拉克（Bryan Clark）表示，澳洲的設施「應該會比關島更完善，因為那裡將有永久性的岸上維修設施和乾船塢。」他說，「理論上，海軍可以在澳洲進行大修工作包，並減少潛艦返回本土後需要進行的工作。」

斯特林基地近南海與台海 約1200名美英人員輪調

在西澳州進行潛艦維護作業也為美國提供了另一種選擇，這裡相對靠近衝突熱點區域，主要為南海和台灣。

斯特林基地是美國與盟邦軍事整合的又一例證，他們希望透過展現軍力並最終讓北京當局意識到，對台灣採取行動的代價過於高昂。美國及其盟友的軍隊正在更廣泛地一起訓練，並採購相同的裝備，目標是讓彼此的部隊不僅能相互配合，甚至可以彼此替換。

由於澳洲不允許外國在其領土設立基地，官員對外將即將到來的美軍部署形容為「輪調」性質。澳洲官員預期，將有約1200名人員從美國和英國調往當地，而英國也計畫從斯特林基地運作一艘潛艦。

美潛艦可巡邏北方海上要道 並威脅中國航運

美國部署潛艦到斯特林海軍基地的相關計畫，是「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）之一環。美國潛艦不只可以幫助澳洲，巡邏北方關鍵的海上咽喉要道；在爆發衝突時，斯特林基地也是一個重要的樞紐，美國潛艦可以從這裡封鎖重要航道，切斷中國的貿易。

雪梨大學（University of Sydney）美國研究中心執行長葛林（Michael Green）說，「從戰略和作戰層面來看，這根本是不用多慮的事。」他說，雖然中國依然可用飛彈打到斯特林基地，但難度會很高，因為斯特林基地比其他地方的美軍基地更遠，「這個堡壘可能真的至關重要」。

