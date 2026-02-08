WSJ：美軍計劃部署潛艦至澳洲 遏阻中國對台動武

（中央社坎培拉8日綜合外電報導）美國「華爾街日報」指出，美軍計劃未來幾年部署最多4艘潛艦至澳洲斯特林海軍基地，作為遏制中國戰略的一環，此舉將加強嚇阻，讓北京當局認為對台灣動武代價過高。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，若美國與中國因為台灣發生衝突，澳洲西澳州（Western Australia）斯特林海軍基地（HMAS Stirling Naval Base）可為美軍核動力潛艦提供靠近戰場的停泊處。

廣告 廣告

華府規劃未來幾年向斯特林海軍基地部署最多4艘潛艦，首艘預計2027年抵達，此舉目標在於推進與太平洋盟邦的軍事整合，以嚇阻中國。

對於美國而言，這項部署在可能與中國爆發的衝突中提供重要優勢。雖然美國部署潛艦於關島（Guam），但中國可以提前向關島發動飛彈攻勢，且有可能摧毀島上的軍事設施。

在西澳州進行潛艦維護作業也為美國提供了另一種選擇，這裡相對靠近衝突熱點區域，主要為南海和台灣。

防務分析人士表示，目前許多艦艇維修工作都在關島、夏威夷珍珠港（Pearl Harbor）或美國本土進行。

美國潛艇部隊指揮官雷夫斯泰克（Lincoln Reifsteck）最近造訪斯特林基地時說道：「如果你處於某種衝突中，且艦艇受損，你肯定想盡快重返戰場。」

他還提到：「因此，具備如此的地理位置，可增強關島與珍珠港的優勢…這能使美國海軍更快重返戰場。」

斯特林基地是美國及盟邦軍事整合的又一例證，他們希望透過展現軍力並最終讓北京當局意識到，對台灣採取行動的代價過於高昂。

澳洲政府正投入大約56億美元在斯特林基地，用於增建訓練中心和宿舍，改造潛艦碼頭、放射性廢棄物處理設施以及電力設施。

美軍核動力潛艦佛蒙特號（USS Vermont）去年底就在這座基地停泊大約4週時間，美澳兩國人員共同完成潛艦的數十項維護作業。

澳洲官員預估會有大約1200名人員從美國和英國調往當地，英國同樣規劃要在斯特林基地部署一艘潛艦。

部署潛艦到斯特林海軍基地的相關計畫，是「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）之一環。

報導提及，斯特林基地也是一個絕佳樞紐，美軍潛艦可以從這裡封鎖重要航道，一旦發生衝突，就能切斷中國的貿易。

雪梨大學（University of Sydney）美國研究中心執行長葛林（Michael Green）說道：「從戰略和作戰層面來看，這根本不用多慮的事。」

他指出，雖然中國依然可用飛彈打到斯特林基地，但難度會很高，因為斯特林基地比其他地方的美軍基地更遠，「這個堡壘可能真的至關重要」。（編譯：陳彥鈞）1150208