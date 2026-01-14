WSJ：賴清德將訪宏國 中國關注是否過境美

▲總統賴清德。（圖／記者朱永強攝，2026.01.01）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）之後，重挫中國在拉丁美洲的佈局，使得北京不再尋求在短期內於該地區取得新進展，而是轉換論調。外媒報導指出，賴清德總統有意本月前往中華民國前友邦宏都拉斯參加親台派總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的就職典禮，中國方面正密切關注美國川普政府是否會允許賴清德過境美國。

根據華爾街日報13日報導指出，多年來，中國在拉丁美洲大舉擴張，透過提供貸款興建道路、港口和鐵路，誘使各國放棄對台灣的支持；同時大規模採購大豆和石油等大宗物資，並開採銅等金屬。

馬杜洛曾是北京最重要的盟友，不過在他被川普抓獲後，有知情人士表示，北京現在不再尋求在短期內於該地區取得新進展。相反地，中國政策圈的論述已轉向一種潛在的交換思維：如果西半球屬於美國，那麼台灣海峽就屬於中國。

這種盤算並不代表中國將美國在委內瑞拉的行動視為立即奪取台灣的綠燈。。相反地，美國以武力對付馬杜洛，反而強化了中國在優先處理其「核心利益」上的正當性，而其中首要目標便是將台灣納入控制。

不過北京新的盤算將在本月稍晚迎來首次重大考驗。知情人士表示，賴清德已表達希望於1月27日出席宏都拉斯總統阿斯富拉的就職典禮。台灣外交部一名發言人於12月表示，台北對與包括宏都拉斯在內的所有國家接觸保持開放態度，且不設前提。

北京正密切關注，川普政府是否會允許賴清德在前往中美洲途中過境美國。

去年外媒報導指出，賴清德原訂去年8月訪問拉丁美洲，途中過境紐約，但川普政府因中方抗議而拒絕讓賴清德過境，出訪計畫因此取消。

