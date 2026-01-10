WTA坎培拉女網賽 葛藍喬安娜封后

在澳洲舉行的WTA坎培拉女網賽(Workday Canberra International)中，台、英混血女將葛藍喬安娜(Joanna Garland)今天(10日)在女子單打決賽以6比4、6比2擊敗烏茲別克女將庫德梅托娃(Polina Kudermetova)，拿下個人首座WTA125巡迴賽冠軍。

世界排名129名的葛藍喬安娜是台灣單打一姊，新賽季首戰選擇前往澳洲參加國際女子網球協會(WTA)125等級的坎培拉女網賽，而她不僅成為台灣第四人打進決賽，今天更以直落二力退世界排名167的烏茲別克女將庫德梅托娃，以冠軍為新賽季揭開序幕。

根據維基百科，WTA125巡迴賽是國際女子職業網球比賽的系列，WTA125巡迴賽獎金總額達12萬5千美元，所以取名為125巡迴賽。

葛藍喬安娜現年24歲，176公分高，她的父親是英國人，同時也是她的教練，母親是台灣人。(編輯：鍾錦隆)