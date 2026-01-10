WTA坎培拉女網 葛藍喬安娜封后

台英混血葛藍喬安娜在坎培拉女網賽女單決賽封后。（翻攝自臉書）

本報綜合報導

在澳洲舉行的WTA坎培拉女網賽，台英混血女將葛藍喬安娜10日在女單決賽以6比4、6比2擊敗烏茲別克女將庫德梅托娃，新賽季首戰就抱走冠軍金盃。

世界排名129名的葛藍喬安娜是台灣「單打一姊」，新賽季首戰選擇前往澳洲參加國際女子網球協會（WTA）125等級的坎培拉女網賽，不僅成為台灣第4人打進決賽，冠軍戰更以直落二力退世界排名167名的烏茲別克女將庫德梅托娃，笑擁金盃為新賽季揭開序幕。