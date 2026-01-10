WTA布里斯本網賽 謝淑薇攜搭檔女雙奪冠

謝淑薇與搭檔奧斯塔朋科在WTA布里斯本網球賽拿下女雙冠軍。（路透）

本報綜合報導

在澳洲舉行的WTA布里斯本網球賽，才剛過40歲生日的謝淑薇10日搭檔拉脫維亞好手奧斯塔朋科，在女雙決賽以6比2、6比1，摘下2人合作的首座冠軍。

布里斯本網球賽屬國際女子網球協會（WTA）500等級賽事，同時是澳洲網球公開賽的前哨戰。女雙頭號種子的謝淑薇、奧斯塔朋科一路過關斬將挺進決賽，以6比2、6比1擊敗第3種子澳洲培瑞斯、西班牙布克薩，以冠軍替新賽季揭開序幕。