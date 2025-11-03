WTA年終賽》解決奧運金牌 謝淑薇女雙有望4強

2025年WTA年終總決賽3日來到第3天賽程，台灣球迷不用熬夜，晚上8點晚餐後的休閒時間可為謝淑薇加油，她與拉脫維亞籍雙打搭檔「O妹」奧斯塔彭科在小組賽第2場狀態不錯，以6比3、6比4直落二擊敗去年巴黎奧運金牌、今年法網冠軍義大利組合艾拉妮、鮑琳妮，謝淑薇組合目前2連勝暫居領先，晉級4強機會濃厚。

今年WTA年終賽在沙烏地阿拉伯利雅德舉辦，這場比賽鮑琳妮似乎還是受到賽前重感冒影響，比賽過程不斷咳嗽，感覺身體還是很難受，謝淑薇和奧斯塔彭科則開賽就進入狀況，尤其謝淑薇網前手感相當好，開賽謝淑薇組合迅速取得局數3比0領先，順利先收下盤數。

第2盤艾拉妮與鮑琳妮把握度比首盤好，儘管發球局又面臨破發點危機，但都成功保發，這一盤奧斯塔彭科也有幾次不穩，所幸沒有連續出現失誤，仍與謝淑薇在底線與前排有好的搭配能取分，雙方一路互保後，謝淑薇組合在關鍵第10局對方發球局由奧斯塔彭科漂亮回發搶分、逼出破發點兼賽末點，最後謝淑薇網前得手，成功取勝頭號種子。

奧斯塔彭科表示，搭檔謝淑薇這場比賽表現非常好，對手是很棒的球員，努力要讓她們面臨壓力，自己在關鍵時刻也保持正面思考挺過考驗，謝淑薇則回應：「不管面臨什麼狀況，在場上我們就是彼此最好的後盾！」奧斯塔彭科也提到，能參加年終賽是很大榮幸，對於冠軍獎盃先不要想太多太遠，專注在每一場賽事。