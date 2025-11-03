WTA年終賽》解決奧運金牌 謝淑薇女雙有望4強
2025年WTA年終總決賽3日來到第3天賽程，台灣球迷不用熬夜，晚上8點晚餐後的休閒時間可為謝淑薇加油，她與拉脫維亞籍雙打搭檔「O妹」奧斯塔彭科在小組賽第2場狀態不錯，以6比3、6比4直落二擊敗去年巴黎奧運金牌、今年法網冠軍義大利組合艾拉妮、鮑琳妮，謝淑薇組合目前2連勝暫居領先，晉級4強機會濃厚。
今年WTA年終賽在沙烏地阿拉伯利雅德舉辦，這場比賽鮑琳妮似乎還是受到賽前重感冒影響，比賽過程不斷咳嗽，感覺身體還是很難受，謝淑薇和奧斯塔彭科則開賽就進入狀況，尤其謝淑薇網前手感相當好，開賽謝淑薇組合迅速取得局數3比0領先，順利先收下盤數。
第2盤艾拉妮與鮑琳妮把握度比首盤好，儘管發球局又面臨破發點危機，但都成功保發，這一盤奧斯塔彭科也有幾次不穩，所幸沒有連續出現失誤，仍與謝淑薇在底線與前排有好的搭配能取分，雙方一路互保後，謝淑薇組合在關鍵第10局對方發球局由奧斯塔彭科漂亮回發搶分、逼出破發點兼賽末點，最後謝淑薇網前得手，成功取勝頭號種子。
奧斯塔彭科表示，搭檔謝淑薇這場比賽表現非常好，對手是很棒的球員，努力要讓她們面臨壓力，自己在關鍵時刻也保持正面思考挺過考驗，謝淑薇則回應：「不管面臨什麼狀況，在場上我們就是彼此最好的後盾！」奧斯塔彭科也提到，能參加年終賽是很大榮幸，對於冠軍獎盃先不要想太多太遠，專注在每一場賽事。
其他人也在看
高球》首冠就差一點！吳佳晏三菱電機錦標賽並列第2創最佳
JLPGA樋口久子三菱電機女子高爾夫錦標賽今天進行最後一回合，台灣旅日女將吳佳晏有機會衝擊首冠，最後她揮出67桿，以總桿204桿獲得並列第2名；日本女將仲村果乃繳出66桿，以總桿202桿奪冠。吳佳晏在上季正式展開日巡正賽生涯，上季共出賽32場，有23場比賽晉級，也有3場比賽打進前10，其中JLPGA自由時報 ・ 1 天前
LPGA馬來亞銀行錦標賽 徐薇淩並列第23名作收
（中央社記者黎建忠台北2日電）台灣高爾夫一姐徐薇淩今天在LPGA馬來亞銀行錦標賽最終回合，抓8博蒂、吞4柏忌，繳出68桿，並以4天低於標準11桿的277桿，並列第23名作收。中央社 ・ 1 天前
美西華人學會46周年 劉榮文、李世平接棒
美西華人學會46周年年會暨新舊會長、理事長交接典禮，1日晚間在工業市太平洋棕櫚高爾夫度假酒店（Pacific Palms...世界日報World Journal ・ 15 小時前
高球》馬來亞銀行錦標賽最後一輪 徐薇淩飆8鳥、繳68桿獲並列23
總獎金300萬美元（9224萬台幣）的LPGA馬來亞銀行錦標賽今天進行最後一回合，台灣一姐徐薇淩揮出68桿，以總桿277桿獲得並列第23名。徐薇淩這週在前兩回合分別繳出67、70桿，但前一回合狀況較多以72桿作收，排名一度滑落。今天最後一輪，她在前9洞抓下3鳥、吞2柏忌，轉場後雖在第10洞吞了柏忌，自由時報 ・ 1 天前
打球看海景！高爾夫成越南新金礦 今年收入上看10億美元！
高爾夫運動在越南從小眾走向主流，成為振興地方經濟的國家戰略。越南政府將高爾夫列入2030旅遊發展重點，吸引高端客群與國際賽事，越南目前約有100座18洞高爾夫球場，越南政府計劃在未來5到10年內再蓋100座，吸引許多高球愛好者和投資人注意。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
《航運股》星宇航空明年2月12日起 台北、台中定期直飛宮古島
【時報記者莊丙農台北報導】星宇航空(2646)自2025年8月推出台北至宮古島下地島機場以來，因航程僅約1.5小時，加上宮古島細白沙灘、清澈海水與豐富自然景觀的吸引力，迅速獲得旅客青睞。在旅客熱烈迴響與高度期待下，星宇航空宣布自2026年2月12日起，台北-宮古島下地島機場再度啟航，更新闢台中-宮古島下地島機場，緊接著於2月13日開航，宮古島航線正式改為全年度航班，即日起全面開賣。 有「東亞馬爾地夫」美譽的宮古島以宜人的氣候與悠閒的島嶼步調吸引旅客，是全年適合前往的度假勝地。旅客能前往著名的「17END」，欣賞跑道盡頭與海天一線的開闊景致，或造訪日本政府指定的天然紀念物「通池」，感受大自然雕刻出的獨特地貌。無論是騎行、散步、浮潛、打高爾夫，或是在沙灘享受暖陽，冬季的宮古島展現出靜謐而迷人的海島魅力。 星宇航空表示，宮古島限定航線自今夏以來，深受旅客喜愛，顯示市場對沖繩外島旅遊的高度潛力，因此自明年起將轉為定期營運。未來不僅讓台北旅客能持續輕鬆前往這座海島秘境，也希望藉由新增『台中－宮古島』航線，讓更多旅客能從中部直飛日本，享受高品質的飛行體驗與度假時光。 星宇航空持續為旅客打造更完善的時報資訊 ・ 14 小時前
曾雅妮獲頒20萬美元獎勵金 下一戰聲寶公開賽
（中央社記者黎建忠台北3日電）剛拿下歐巡賽-緯創女子公開賽冠軍的曾雅妮，獲贊助商頒發的台灣冠軍選手獎勵金20萬美元，而她也確定下一場比賽將是11月5日開打的TLPGA聲寶女子公開賽。中央社 ・ 13 小時前
高爾夫》曾雅妮重返榮耀再獲獎勵金20萬美元 勉勵進入世界名人堂
「微笑球后」曾雅妮在2025緯創女子高爾夫公開賽重返榮耀，高舉生涯第28座冠軍盃。緯創資通林憲銘董事長日前特別於緯創內湖總部，親自頒發「臺灣冠軍選手獎勵金」20萬美元， 緯創資通林建勳執行長、台灣女子職業高爾夫協會劉依貞理事長、揚昇高爾夫鄉村俱樂部黃美蘭總經理，也齊聚見證刻上曾雅妮名字的「永久盃」。TSNA ・ 11 小時前
NBA》入豪宅遭竊俱樂部 亞歷山大報平安
上季包辦年度與總冠軍賽MVP的雷霆球星亞歷山大，3日親口證實自己位於奧克拉荷馬市的住家，在上個月底遭遇入室盜竊，當時他正在進行雷霆與巫師比賽，「總而言之，大家都平安無事，這才是最重要的。」中時新聞網 ・ 1 小時前
網球》蕾芭金娜強勢逆轉絲薇泰克 年終賽豪取八連勝提前晉級4強
在利雅德舉行的WTA年終總決賽單打小組賽中，世界6的哈薩克女將蕾芭金娜（Elena Rybakina）歷經三盤激戰，以3比6、6比1、6比0逆擊敗世界第2、大會第二種子絲薇泰克（Iga Swiatek），將連勝紀錄推進至第八場。Elena Rybakina has officially won the Serena Williams Group! ?Iga Swiatek and Amanda Anisimova will play for the second semifinalist spot this Wednesday. ?#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/HTghCtTcbw— Tennis Channel (@TennisChannel) November 3, 2025繼週六輕取安妮西莫娃（Amanda Anisimova）後，蕾芭金娜本週再奪第二勝，不僅躍居「大威廉絲(Serena Williams)組」首位，更提前鎖定週五4強賽門票。身為最後一位晉級年終賽的單打選手，蕾芭金娜在常規賽季最後兩週憑藉寧波公開賽奪冠與東京四強的成績，壓線獲得麗台運動報 ・ 3 小時前
清奈網賽》葛藍喬安娜苦戰3小時 身體不適仍撐完全場吞苦敗
台灣網球好手葛藍喬安娜（Joanna Garland）本週在WTA巡迴賽250分級的清奈網球公開賽首度闖進WTA生涯第1場女單4強。但先前曾表示體力受到挑戰的他，不敵清奈當地濕熱天候出現身體不適狀況。但他還是努力撐完超過3小時的比賽，最終不幸以7比6（2）、3比6、5比6敗給Kimberly Birrell。TSNA ・ 1 天前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 21 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 3 天前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 18 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 16 小時前
小禎無辜捲入粿粿、范姜彥豐婚變 本尊怒發聲：有病嗎？
粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚。今有爆料指出2人已分居，粿粿新的落腳住處，是王子的好友胡釋安和胡小禎的住所，對此，小禎本人也親自在相關新聞下方留言，傻眼說：「有病嗎？」可見對於此傳聞相當不滿。范姜彥豐日前爆料妻子婚內與「王子」邱勝翊有不倫情，引發譁然。粿粿1日拍片認錯，坦承與王自由時報 ・ 14 小時前
MLB世界大賽》道奇老將Rojas用生涯最重要一轟寫傳奇 「這支全壘打出現在我人生最重要的一刻」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在第9局落後1分局面，靠著老將Miguel Rojas關鍵陽春砲追平，最後道奇也成功在延長賽中以5比4勝出，奪得世界大賽冠軍。賽後Rojas也感性發言：「我想這應該是我今年第一次對右投手轟出全壘打（加上例行賽為第2支），而它卻出現在我人生、我職業生涯中最重要的一刻。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前