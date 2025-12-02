WTO示警：全球貿易動能走緩 進口提前裝載潮退燒

根據英國航運相關網站表示，世界貿易組織（WTO）最新發布《貨物貿易晴雨表》（Goods Trade Barometer）顯示，全球海運貿易在今（二○二五）年上半年因進口提前裝載（frontloading）呈現強勁成長後，近期已呈現趨緩跡象，預期今年最後一季的成長速度仍高於預測，但整體動能正在減弱中。

WTO指出，九月綜合領先指標降至一百零一點八，低於六月的一百零二點二。雖然仍高於基準值一百，代表全球貨物貿易仍維持擴張，但指標下降意味年初的爆發性成長已逐漸消退。

WTO在報告中表示，二○二五年下半年貨物貿易成長速度似乎已開始趨緩。年初的強勁表現主要受到預期關稅上調所影響，及人工智慧相關產品需求增加所帶動。

多項海運與空運關鍵指標同樣反映趨勢降溫。過去三個月，空運指數下滑至一百零二點七，貨櫃航運指數則降至一百零一點七。WTO解讀，這顯示全球貨物流動已進入「冷卻期」。

在各分類指標中，唯一下跌至基準值以下的是農產品原料，其指數為九十八，且自年初以後持續處於收縮區間。汽車產品與電子零件則分別維持在一百零三點與一百零二點。

儘管整體步伐趨緩，部分前瞻指標仍展現支撐力道。新的出口訂單指數在先前波動後回升至一百零二點三，WTO指出，這代表全球出口仍具「持續動能」。

今年上半年全球貨物貿易量較去年同期增加四點九％，表現優於預期。但WTO已調降全年展望，預估二○二五年全年成長將放緩至二點四％，主因為較高關稅與持續貿易政策不確定性，恐在今年下半年拖累成長。

WTO表示，如人工智慧相關產品需求持續強勁，全球貿易仍可能出現上升空間，該因素也是推動上半年表現亮眼的主因之一。

《貨物貿易晴雨表》主要在提供全球商品貿易的即時走勢，一般能提前二至三個月反映趨勢變化。指標高於一百代表貿易量高於長期趨勢，低於一百則代表實際貿易量即將低於趨勢。