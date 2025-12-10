WTT年終總決賽開打 林昀儒逆轉闖進8強

記者張翔／綜合報導

總獎金130萬美元的2025年WTT年終總決賽，今（10）日在香港開打，我國「桌球一哥」林昀儒以6比2逆轉德國好手杜達，順利闖過頭關，生涯第2度闖進年終賽男單8強。

2025年WTT總決賽共舉辦男單、女單及混雙3個項目，男單與女單只取年度WTT系列賽中積分前16的選手參賽，賽制採單淘汰賽，都採7局4勝制，林昀儒是我國唯一參賽選手。

林昀儒開賽以以12比10先下一城，但接續以6比11、5比11讓出2局，第4局林昀儒以11比8扳平，再以11比5搶下第5局「聽牌」，第6局對手打出5比0開局優勢，但林昀儒瓦解局末點危機，最終以13比11收下勝利。

林昀儒賽後受訪時表示，第1局驚險拿下後，第2、3局打法趨於保守，加上對手策略上有做變化，才陷入落後局面，然而獲勝關鍵是之後心態放得比較開，「非常開心打進8強，希望自己維持敢去拚的心態，繼續贏得下一場比賽」。