WTT年終總決賽 林昀儒逆轉德國好手 闖頭關晉8強

林昀儒逆轉德國好手杜達闖進年終賽頭關晉級8強。（取自WTT官網）

本報綜合報導

在香港舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）年終總決賽，「小林同學」林昀儒10日在男單首輪以4比2逆轉擊敗德國好手杜達，闖過頭關晉級8強。

身為台灣唯一獲得WTT年終賽門票的選手，世界排名第13的「沉默刺客」林昀儒，在男單首輪與世界排名第12的德國好手杜達正面交鋒，雙方過去兩度交手皆由林昀儒拿下勝利，如今林昀儒延續對戰不敗紀錄，並以逆轉勝搶下男單8強席次。

首局開打後，雙方上演激戰、比分互有領先，所幸林昀儒靠著幸運球化解局點、逼進10比10「丟士」局面，接著再順勢連得2分，以12比10先馳得點。沒想到林昀儒接下來2局陷入亂流，過多失誤導致早早處於大幅度落後，分別以6比11、5比11讓出。

不過，林昀儒在第4局找回狀態，幾乎都能保持領先情況下，就算面臨對手步步進逼，依舊能頂住壓力以11比8扳平戰局，並在第5局繳出宰制表現乘勝追擊，讓林昀儒以11比5率先搶下聽牌優勢。

第6局林昀儒開局就處於0比5落後，眼看將被對手延長戰線，林昀儒發起反撲逐步縮小分差，搭配強勢進攻一舉化解3個局點，最後在杜達接連回擊出界下，林昀儒再以13比11如願演出逆轉勝。