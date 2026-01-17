WTT杜哈球星挑戰賽 郭冠宏/鄭怡靜止步16強

郭冠宏在WTT杜哈球星挑戰賽，無緣挺進男單8強。（翻攝自WTT官網）

本報綜合報導

在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽，台灣桌球新星郭冠宏17日在16強錯失3個局點，終場以0比3不敵大陸好手黃友政，無緣挺進男單8強、寫下個人最佳成績。

在台灣「桌球一哥」林昀儒因身體不適提前退賽情況下，年僅17歲、世界排名66名的新星郭冠宏成為這次杜哈球星挑戰賽僅存的台灣男單希望。他在男單16強與大陸好手黃友政正面交鋒，兩人過去兩度於青年賽場交手，郭冠宏皆以落敗收場。

廣告 廣告

生涯第2度打進WTT球星挑戰賽男單16強，郭冠宏在首局開打後展現不錯氣勢，手握3比1微幅領先；沒想到接連掉分處於落後局面，雖然一度追平比分，但接著陷入連丟5分亂流，以6比11讓出。

第2局一開始郭冠宏仍處於被動狀態，甚至一度以5比9落後；不過他在關鍵時刻急起直追，一舉連得5分逆轉比分。可惜郭冠宏遲遲無法取得關鍵的致勝分，在錯失3個局點後，再以15比17讓對手取得聽牌，同時打亂郭冠宏的節奏，導致他在第3局早早大幅度落後，終場以5比11吞敗。

另外，世界排名21名的「台灣一姊」鄭怡靜在新賽季開胡後，於女單16強對戰波多黎各女將狄亞士，可惜終場以2比11、4比11、11比7、7比11吞敗，無緣前進女單8強。