WTT香港總決賽／孫穎莎後…王楚欽也傷退 掀「王跑跑」陰謀論

繼世界排名第一的中國乒乓女將孫穎莎因傷退出女單半決賽後，中國男選手王楚欽14日也稱因背傷，在賽前40分鐘突宣布退出「2025年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）」香港總決賽男單半決賽，出現乒乓國際賽中少見男女頂尖選手同時因傷退賽情況。外傳兩人因不堪頻繁征戰反覆受傷、WTT賽程安排太密集等退賽，王楚欽還被傳是為戰術運用而成為「王跑跑」的退賽陰謀論。中國乒乓球協會則發聲明稱，將進一步完善運動員健康保障與傷病預防機制。

據WTT 14日發聲明表示，14日舉行的WTT香港總決賽男單半決賽，王楚欽賽前宣布因嚴重背傷退賽，王楚欽的對手、瑞典選手莫雷加德直接晉級決賽，雙方並按賽事禮儀進行了互相致意擁抱。王楚欽的退賽讓不少球迷感到吃驚，因此役是他衛冕冠軍之戰，王楚欽曾三屆蟬聯WTT總決賽男單冠軍。莫雷加德後來以2：4不敵日本選手張本智和獲亞軍。

綜合媒體報導，莫雷加德表示，他是在賽前40分鐘得知王楚欽要退賽的，「王楚欽在開始熱身擊球時背部就很疼。看起來很嚴重，像是嚴重的背傷。根據我的經驗，這樣的情況不可能繼續比賽」。莫雷加德一臉無奈地說，他為此感到失望，也為王楚欽感到傷心。

2025年王楚欽共斬獲14個單打冠軍，參賽頻率為全球乒乓球選手之最，多次身兼單打、混雙、男雙三項。巴黎奧運後飽受傷病困擾，其肩部勞損、右膝滑囊炎反覆發作，總決賽混雙賽中手腕已貼肌貼，腰傷在退賽前一日加劇。有球迷稱，王楚欽和莫雷加德擁抱時，「王楚欽眼神中盡是無奈和不甘」。

無獨有偶，在前天的女單半決賽中，孫穎莎也因傷退賽。男女世界第一均因傷退賽，也引發網友對WTT賽制、賽程等的合理性提出質疑。

中國乒乓球協會14日發聲明指出，孫穎莎、王楚欽在比賽過程中先後出現身體不適，經國家隊醫療團隊評估，結合運動員個人意願等，決定兩位運動員退出本次賽事。協會將進一步完善運動員健康保障與傷病預防機制。

多家媒體評論則批評WTT的賽制是兩人退賽的原因之一。紅星新聞評論指出，現在的WTT賽制讓運動員四處參賽，疲於奔命，這次男女頂尖選手同時因傷退賽就是對賽制一個警醒。自媒體楊華評論稱，孫穎莎和王楚欽的退賽像一記警鐘，敲響了乒乓球商業化的進退維谷，WTT的貪婪是推手。

有媒體則質疑王楚欽臨時退賽有陰謀論考量，稱王楚欽早被質疑是「王跑跑」，這場半決賽一旦輸球，很多人會認為此前其在奧運上輸球並非球拍原因，退賽是基於此的戰術運用考量。畢竟要說受傷，孫穎莎傷了腳仍上場雙打，女將王曼昱更是拖著傷病堅持戰鬥，王楚欽為何不能學學她們？

