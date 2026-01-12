WTT》林昀儒直落四封王 睽違2年再奪男單金牌 坦言：完全沒想到

台灣桌球一哥「小林同學」林昀儒，今（12）日在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈冠軍賽，展現高水準表現，以直落4擊敗韓國好手張禹珍，成功奪下冠軍，這也是睽違798天後，再度奪得WTT男單金牌。賽後林昀儒也坦言「完全沒想到可以拿到冠軍」並表示很開心可以打到最後。

現年24歲、世界排名第13的林昀儒，2025年在WTT拿下1面男雙銀牌與2面混雙獎牌，不過上次奪得男單金牌是2023年11月的法蘭克福冠軍賽上，扳倒中國好手馬龍。這次在杜哈決賽中再度登頂，別具意義。

一路過關斬將殺進決賽

林昀儒在此次賽事狀況極佳，首輪先擊退克羅埃西亞好手普卡爾（Tomislav Pucar），更在第二輪以直落3擊敗兩屆奧運單打銅牌的德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）搶下8強門票。至於8強賽面對日本18歲新星松島輝空，林昀儒同樣不手軟連拿4局，成功挺進4強。

廣告 廣告

準決賽對戰陣世界排名第4的日本名將張本智和，林昀儒首局展現強大韌性，以12：10逆轉先下一城，隨後在第2局上演「連追7分」逆轉。儘管張本隨後連追3局，但林昀儒在決勝第7局找回節奏，最終以11：5搶下決賽門票。

決賽逆轉局面 完勝張禹珍

面對世界排名第18、現年30歲的張禹珍，林昀儒首局在落後的情況下迅速調整，憑藉招牌反手擰球與正手攻勢逆轉局面。第2、3局同樣在比分落後時，展現冷靜與耐心，以11比7、11比9、11比9連續拿下3局。第4局雙方形成拉鋸戰，林昀儒對張禹珍擅長的長球早有準備，率先取得賽末點。儘管一度被追平，最終仍以13：11逆轉拿下冠軍。

林昀儒這次奪冠，不僅獲得1000分世界排名積分，也抱回4萬美元獎金（約新台幣126萬元）。賽後受訪時，他坦言這是今年首場比賽，沒想到可以拿到冠軍，「從第一場開始還是盡全力去拼、盡全力享受比賽，很開心能打到最後。」他也表示久違再拿下男單冠軍，不僅是對自己的肯定，也期盼今年狀態能持續向上。