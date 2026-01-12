WTT／睽違798天！林昀儒直落4奪冠 開心喊：完全沒想到

睽違798天！桌球好手林昀儒今（12）天凌晨在WTT杜哈冠軍賽，以直落四擊敗韓國選手張禹珍，奪下2026年首座冠軍，這也是他繼2023年法蘭克福冠軍賽扳倒中國的馬龍後，再次收下金牌，他表示「真的完全沒有想到」，這次比賽狀態、新球拍都適應得很好，盡全力拚把想做的做出來、盡全力享受比賽，期許可以越來越好。

林昀儒此次在杜哈冠軍賽先後擊敗克羅埃西亞好手普察爾（Tomislav Pucar）、德國奧洽洛夫（Dimitrij Ovtcharov）、日本松島輝空（Matsushima Sora），三戰僅失一局順利晉級四強。

然而四強賽對上熟悉的對手日本張本智和，林昀儒先下兩局，隨即被張本反超三局，取得聽牌領先優勢，緊接著第六局林昀儒雖被打出4：0攻勢，但他憑藉多變球路，一口氣灌進6分，最後追平局數，不輕易讓出勝利，第七局開始擠壓張本的回擊和直線、邊角進攻，每一拍對拉掌握，最後12：10、11：6、6：11、6：11、6：11、11：8、11：5鏖戰七局挺進冠軍賽。

冠軍賽對上韓國選手張禹珍，林昀儒過去和他交手過6次，兩人平手各拿3勝，此次冠軍賽林昀儒在關鍵分都能果斷出手，擰球發揮效果、壓制對手的回擊球路，最終11：7、11：9、11：9、13：11直落四奪得冠軍，這也是他睽違798天再抱回金牌，也讓他終結冠軍荒，積分大進補預計世界排名也將讓他重返前10名。

賽後林昀儒坦言之前和張禹珍都不好打，但今天在每一局關鍵分處理都很果斷，最後也都有拿下比分，「完全沒有想到可以再拿冠軍」。

而回顧此次杜哈冠軍賽，林昀儒表示從第一場開始就是盡全力去拚、盡全力享受比賽，很開心可以打到最後，總體來說發揮得特別好，他還透露換新球拍適應不錯，不過拿了冠軍也不會想太多，希望接下來一場一場準備，每一場都全力以赴。

