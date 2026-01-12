WTT》足足等待798天 林昀儒再奪分站冠軍

歷經798天漫長等待，寶島桌球好手林昀儒再突破自我，又一次拿到WTT冠軍賽男單冠軍。被封為「沉默殺手」的林昀儒，在2026 WTT冠軍賽杜哈站一路前進，11日先在準決賽4比3的局數力克日本一哥張本智和，12日凌晨登場的決賽，再以11比7、11比9、11比9、13比11直落4打退韓國名將張禹珍，小林繼2023年WTT冠軍賽法蘭克福站之後，進帳生涯第4座WTT系列賽冠軍，另外兩座是2022年薩格勒布挑戰賽、2023年阿拉木圖挑戰賽。

WTT官網以「終結等待」為題，撰文分享林昀儒用堅決的表現結束冠軍荒，並引述林昀儒的說法：「距離我上一座WTT冠軍賽冠軍已經超過兩年，再度奪冠我真的很開心！沒預期會有這麼棒的結果，希望可以保持下去。」

林昀儒表示，就算自己才剛久違奪冠，但不想過度沉溺於這樣的喜悅中，仍專注在準備好每一場賽事，每一次都全力以赴。

林昀儒用奪冠開啟2026年，接下來繼續留在杜哈再待一個禮拜，他將參加杜哈球星挑戰賽，WTT冠軍賽杜哈站女單32強止步的台灣好手鄭怡靜同樣續戰杜哈，小林和鄭怡靜也會聯手混雙，其他台灣好手像是去年在WTT中國青少年大滿貫賽U19男單奪金的郭冠宏、女將葉伊恬也都已取得杜哈球星挑戰賽正賽資格。