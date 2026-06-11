WWDC 2026 中文直播 回顧：AI亮點、推出時間與 Apple 驚喜
【APPLEFANS 蘋果迷報導】一年一度的 Apple 全球開發者大會 WWDC 2026， 已經正式在台灣時間 2026 年 6 月 9 日凌晨 1 點舉行，這時差也讓許多果粉們無法在第一時間參與蘋果迷的 WWDC 2026 中文直播 活動，但沒關係，不論你是早上睡醒、工作空檔、休閒時刻，還是可以回顧整場發表會現場，蘋果迷有什麼觀點和說明。
APPLEFANS 精彩 WWDC 2026 中文直播 現場
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侯友宜核心、前藍委提名監委！國民黨回應了
[NOWNEWS今日新聞]總統府今（11）日召開記者會，公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達。由於國民黨先前表態，不會推薦監委人選，屆...
童年回憶又少一個！《爆爆王》宣布8月關服停運，暖心感謝玩家20年陪伴
對於許多台灣玩家們來說，2003 年開始在台灣營運的《爆爆王》（原《彈水阿給》）可說是大家的童年回憶，小時候大家回到家總迫不及待與朋友們鬥智鬥勇，用水球擊敗對手。不過，這個陪伴大家 23 年的老遊戲今日傳出即將畫下句點，宣布將於 2026 年 8 月 13 日正式關服停運。
美伊戰爭大幅消耗彈藥 為何造1枚愛國者飛彈需要數年？
美國的愛國者飛彈系統是北約組織與第一島鏈各國防空主力，最新型的愛國者三型飛彈（PAC-3）每顆造價約400萬美元（約1.27億元台幣）；發射升空只需要幾秒，但製造一顆就需要2年多的時間。《華爾街日報》一文解釋為什麼一枚愛國者飛彈從生產到運送到前線，會這麼沒效率。
美加墨世界盃規模空前，卻因政治因素而代價高昂
有一點似乎肯定：在賽場的精彩以外，這場規模空前的世界盃，可能會成為史上最具爭議的賽事之一。
《賭神2》天才童星謝苗長大了！周潤發當年勸他「回學校念書」促成就
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不怕股市跌！華爾街作家曝光25個改善財務原則 第25招變有錢最簡單
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