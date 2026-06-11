WWDC 2026 中文直播 回顧：AI亮點、推出時間與 Apple 驚喜

日前李多慧在台北大巨蛋活動中穿上北一女制服演出，引發部分網友質疑不妥，認為不應將高中制服作為表演服裝。對此，她先前已透過社群平台解釋，強調完全是配合活動主題安排，絕無不尊重校園文化或醜化北一女的意思。今日再度被問及此事，李多慧態度謙遜表示：「每個人的想法...

CTWANT ・ 3 小時前 ・ 22 則留言