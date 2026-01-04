X「AI改圖」亂象失控！Coser遭惡改裸露檢舉無效、驚現兒童色情惹全球政府關切
去年 12 月，全球最大社群平台之一 X 推出新功能，讓用戶登入後就能透過 Grok AI 隨意編輯圖片、進行修改。並且更誇張的是這個功能還能修改 X 上看到的大多數圖片，即便不是自己上傳的也一樣。而在幾個禮拜之後，現在的 X 上似乎已經變成了「群魔亂舞」，許多用戶上傳的圖片都被惡搞，甚至還出現許多女性裸露、兒童色情等絕對不被允許的圖像，就連受到亂改圖影響的日本 Coser 「あまつぷくぷ」本人送出檢舉也沒用，被判定不違規。種種亂象現在也引起各國政府注意，法國政府向檢察官告發、印度則要求 X 限時 72 小時必須做出改善。
事件起因源自於去年聖誕節當天，X 用戶們登入平台後就發現了幾乎所有圖片下方都出現了一個按鈕，點進去之後就可以隨意透過簡單的文字描述，讓 Grok AI 修改圖片。並且最誇張的是，這個功能並不只能修改自己上傳的圖片，就連其他人上傳的也能改，輕鬆刪除浮水印更不在話下。當時就讓許多繪師都覺得如此一來根本無法保障自己的著作權，或者自己辛苦繪製的作品也可能會被盜圖，而掀起了繪師逃難潮。
沒想到，時隔一個禮拜後這件事竟越演越烈，日本 Coser「あまつぷくぷ」日前就發現自己上傳的照片會被網友亂改，改成讓她更裸露、或者換上內衣等違反她的意願，也傷害到她的不雅圖片。而她雖然也有向 X 提出申訴，但竟然卻被判定「沒有違規」，讓她十分傻眼。
而事實上，「あまつぷくぷ」的事件只是冰山一角，因為自從 X 這個新功能上線後，外媒 BBC 就在 X 上發現，許多用戶都會恣意要求 X 讓女性更裸露，或者生成兒童色情等明顯違法的行為。而對此，X 擁有者馬斯克旗下的 xAI 也僅表示，他們會進一步強化防護。並且，這件事目前也已經驚動了各國政府，印度政府要求 X 必須於 72 小時內改善並提出相關報告，法國政府也向檢察官告發，希望徹查。此外，另一名 Cose「ケーキ姫」也相當生氣的表示，現在 Grok 生成的圖片根本已經變成了色情產生器，「根本在侵犯女性的身體！」
