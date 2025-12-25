X超扯新功能竟能用AI隨意修改別人圖片重新上傳！爆發繪師逃難潮遭網質疑：鼓勵盜用？

自從人類進入 AI 時代以來，一直以來爭論不休的問題之一就是版權相關的議題。例如動漫產業非常發達的日本海外著作權協會 CODA 在 11 月時就向 OpenAI 發出書面要求，禁止用日本版權內容來訓練 Sora2。而現在，身為全球超大社群軟體之一的 X 竟公開冒天下之大不諱，上線新功能讓所有用戶都能用 AI 線上編輯自己、或者別人上傳的圖片，而且還會直接取代上傳者成為編輯後圖片的原 PO，引起許多繪師紛紛逃難離開 X 平台。

相關新聞：Sora2疑似侵權日本動漫作品訓練？日本海外著作權協會CODA急發聲明要OpenAI停止！

廣告 廣告

(Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

全球最大社群平台之一的 X 今（25）天上架新功能，用戶們進入網站後會發現在幾乎所有圖片的下方都出現新的「編輯圖片」按鈕，實際點下去之後，只要透過簡單的文字描述就能透過 AI 直接修改不論是自己的、還是別人上傳的圖片，生成自己想生成的內容，並且自由使用。

這其中最受人關注的是，如此一來用戶可以輕鬆的透過文字指令，移除其他繪師作品中的浮水印，而且還可以自己修改圖檔中的各種內容後重新上傳，自己就會變成這個作品的「原 PO」。

想當然的，這個新功能也讓許多在 X 上分享作品的繪師們感到危機，紛紛想要逃離 X ，到其他社群平台上繼續分享自己的作品。而這個新功能也引起許多網友質疑：「馬斯克鼓勵用戶盜用別人的圖？」、「改別人圖真的太扯了」、「真的是噁心繪師用的」、「根本助長假訊息」，認為這個新功能根本明顯越了界，超級傷害繪師們的相關權益。