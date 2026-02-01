X主管：北京每逢政治動盪就以色情內容淹沒社群

（中央社記者鍾佑貞華盛頓1日專電）解放軍高層落馬後，社群平台X主管比爾推文指出，每回發生政治動盪，北京就用色情內容淹沒X的搜尋結果，阻止中國公民獲取即時資訊。「洗版面」充斥既視感，2022年也有帳號大軍「洗掉」抗議中國防疫政策的訊息。

中國國防部1月24日宣布，中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，將受調查。X產品負責人比爾（Nikita Bier）30日回應用戶投訴時表示，中國又以大量色情訊息淹沒X搜尋結果，這是難解的問題，但X正在努力解決。

廣告 廣告

比爾指出，這些訊息的源頭可以追溯到「500萬到1000萬個帳戶」，這些帳戶顯然是在X開始打擊新註冊帳戶之前建立。

「洗版面」事件並非首見。美國科技網站PCMag.com昨天報導，2022年底，研究人員和記者留意到，疑似機器人帳號在推特（Twitter，X的前身）上大量發布中文成人內容和博弈廣告，「洗掉」對中國防疫封鎖政策抗議活動的搜尋結果。

報導指出，雖然沒有直接證據顯示中國政府與這些垃圾訊息有關，但比爾的推文暗示，這場垃圾訊息行動規模龐大，也在北京默許下進行。

X/推特長期在中國被封鎖。然而，境內用戶可以透過VPN登入或瀏覽中國未審查過的新聞。不過，研究人員早就懷疑，中國政府利用假帳號和機器人，在海外社交媒體平台上進行外宣。

PCMag.com報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）2022年10月買下推特後，要求用戶付費訂閱以獲得藍色驗證勾號，也就是俗稱的「藍勾勾」，來解決機器人氾濫的問題。

但用戶抱怨，X平台上的假帳號仍多，如果中文搜尋「北京」，還可能看到大量來自中國帳號的垃圾訊息，內含QR Code連結到中國的網站。

X高層出面指控中國，與老闆馬斯克對北京的謹慎態度形成對比。

根據公開數據，馬斯克旗下的電動車製造商特斯拉（Tesla）高度依賴中國生產電動車，其位於上海的單一最大電動車工廠每年生產接近100萬輛。

馬斯克也曾公開反對美國總統川普對中國的貿易戰，批評川普對中國電動車徵收進口關稅，並表態支持「零關稅」政策。（編輯：唐聲揚）1150202