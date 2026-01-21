X型身體爆紅！中國女老師「靈動眼神」迷因課程瘋傳

一句「我的身體變形成了X型」近日席捲各大社群平台，背後人物是中國女老師周媛。她在女性魅力課程中，自信示範肢體線條與眼神運用技巧，相關教學片段被大量轉傳，掀起全網模仿風潮。

這股現象起源於周媛的課堂教學。她指導學員如何透過身體律動、視線交流營造吸引力，誇張直接的示範方式，加上口中不斷強調的「靈動眼神」與「X型身體」，迅速成為網友二創模仿的熱門素材。隨著影片擴散，許多網友開始跟拍練習，相關關鍵字衝上熱搜榜。

47歲的周媛育有兩名子女，過去身分是美容院負責人。她長期接觸愛美顧客，觀察到不少女性在打理外表之餘，卻在婚姻與親密關係中逐漸失去熱度。這樣的處境同樣發生在她自己身上，促使她思考轉型。

2018年，周媛成立「黑白顛性商學院」，並多次前往日本等地取經學習。她將國外性文化與肢體表達理念融入課程設計，強調透過動作、妝容與眼神的綜合運用，建立女性對自身魅力與慾望的掌握感。

在課程中，周媛不只談論肢體表現技巧，也觸及撒嬌方式、正視性需求與兩性互動關係，希望學員在親密關係中能擁有更多主導權。儘管她的呈現方式讓部分台灣觀眾認為過於戲劇化，卻意外成為社群迷因現象。

這波網路文化現象的形成，凸顯出台灣與中國在性別想像與身體語言表達上的差異。有網友認為新鮮有趣，積極參與模仿；也有人感到不自在，質疑這種表達方式的必要性。不可否認的是，周媛的舞台張力與獨特表達方式，已成功轉化為具高度辨識度的網路文化符號。

