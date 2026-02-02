X官方證實中國用「色情洪水」淹沒搜尋結果 恐為掩蓋張又俠落馬內幕

X平台主管指控，中國利用大量色情訊息淹沒該平台，來阻擋抗議和異議聲音。（法新社）



馬斯克旗下的社群平台X指控，北京當局透過大量色情訊息淹沒X平台，以阻擋抗議和異議聲音。X平台主管比爾表示，每當中國出現政治動盪，搜尋結果就會被色情內容充斥，讓民眾無法即時獲取資訊。中國長期被指控利用假帳號散布虛假訊息、打壓親民主活動人士，過去也曾在X平台上淹沒針對新冠清零政策的抗議資訊。

《每日電訊報》（The Telegraph）報導，馬斯克（Elon Musk）旗下的社群媒體平台X指控，北京當局利用色情內容淹沒X平台，來掩蓋抗議活動和異議聲音。

X平台主管比爾（Nikita Bier）稍早表示，這波色情垃圾訊息的增加，是中國政府為了應對政治動盪而導致的。他說：「每當中國發生政治動盪時，中國政府就會在X平台的搜尋結果中大量投放色情內容，來阻止民眾獲取即時資訊。這是1個很難解決的問題，但我們已經注意到，並正在處理。」

比爾當時回應了1名用戶的投訴，這名用戶表示，在搜尋中文貼文時，結果被「垃圾訊息和非法廣告」充斥。X平台自2009年起在中國被封鎖，受到防火長城的限制，但仍可在包括香港、澳門的華語地區使用，因為這些地區的網路規範與中國不同。

垃圾訊息行動獲得北京默許

另據美國科技網站PCMag.com報導，比爾指出，這些垃圾訊息的源頭可以追溯到「500萬到1000萬個帳戶」，這些帳戶顯然是在X平台開始打擊新註冊帳戶之前創建的。

早在2022年底，研究人員和記者已注意到，有疑似機器人帳號在推特（Twitter，X的前身）上發布大量的中文成人內容和博弈廣告，掩蓋對中國防疫封鎖政策抗議活動的搜尋結果。

報導指出，雖然沒有直接證據顯示中國政府與這些垃圾訊息有關，但比爾的推文暗示，這場垃圾訊息行動規模龐大，並獲得了北京的默許。

習近平對軍方高層進行清洗

近日，中國國家主席習近平對軍方高層進行清洗，包括撤換高級將領張又俠、劉振立，這引發海外華人社群對其原因的廣泛猜測。

中國也屢遭指控利用假帳號在社交媒體散布虛假訊息，針對親民主活動人士進行打壓。2024年，資訊不實研究機構DRFLab報告指出，中國疑似假帳號曾騷擾反中共活動人士，包括發送死亡威脅及虐待動物影片。2022年11月，中國疑似利用垃圾帳號在X平台上淹沒有關新冠清零政策的數位抗議訊息。

在馬斯克接手X平台前，Twitter曾記錄多次行動，試圖清理幾萬個疑似中國協調的假帳號。不過，自馬斯克接管後，X平台大幅削減了審查及安全團隊。根據X在2024年下半年最新的透明度報告，該平台仍刪除了3.35億個疑似操作或垃圾帳號。

比爾批評與馬斯克態度形成對比

比爾對中國的公開批評，與馬斯克一貫對北京的謹慎態度形成鮮明對比。馬斯克的特斯拉高度依賴中國生產，它位於上海的最大汽車廠每年產量接近100萬輛。他也曾公開反對川普對中國的貿易戰，批評川普對中國電動車進口徵收關稅，主張「取消關稅」。

另外，馬斯克去年1月也曾對美國計畫封禁由北京字節跳動推出的TikTok發表評論，認為封禁「違反言論自由」。他還罕見地指出，中國長期封鎖X平台「不公平，須要改變」。

