X平台允刪AI生成裸露功能 馬來西亞解禁Grok

AI使用者黃䕒儀說道，「這個是我朋友幫我拍的照片，然後我就請AI幫我製造一個男生，它覺得適合我的，這是AI給我的圖。」

對䕒儀來說，把自己的照片交給 AI，是一種快速、逼真又好玩的體驗。幾分鐘內，她就能去到下雪的國家，甚至擁有一個AI男友。

黃䕒儀指出，「可能以前P圖會需要1、2個小時吧，也要看你想要的照片那個難度到哪裡，但是AI現在不到1、2分鐘 ，基本上就一個按鈕，和你需要的需求，它就可以製造成你想要的畫面。」

最近X平台底下的Grok AI被發現可以在未經本人同意下，被用來生成女性、甚至是兒童的深偽色情影像，引發全球撻伐；馬來西亞政府也因此宣布封鎖 Grok。

公視國際記者劉苑杉在馬來西亞報導，「馬來西亞政府早前禁止Grok，但這項政策不是每個人都同意，就有人將馬來西亞通訊部副部長的照片生成泳裝照，以示抗議。」

在 X 平台與馬來西亞政府會面，並承諾加強安全防護後，馬來西亞已宣布解禁 Grok，政府也強調會持續監控。

馬來西亞通訊部副部長張念群表示，「在這場會議上，X的負責人就承諾，他們將會移除Nudify的 function（裸露的功能）。」

在全球輿論壓力下，Grok 從源頭讓步，目前已全面禁止生成真實人物影像，包含任何親密或性化場景，像是比基尼、裸露、親吻、擁抱等，只要涉及身體接觸或情感親密， 一律不允許。

不過學者指出，技術限制只是第一步，真正的挑戰在於，整個社會是否已準備好面對AI影像帶來的真實衝擊。

媒體系講師林逸筠認為，「現在很多假的內容看起來像真的，那真的內容又看起來像假，你到底是知道它是真還是假，所以我覺得在這個層面之上，我們需要有一些認識，教育扮演著很重要的角色。」

與其下達禁令，在真假難辨、影像高速擴散的 AI 時代，使用者必須學會不濫用生成影像、不隨意散播，平台必須強化政策與內容審核，政府則透過法律與教育補位。

媒體系講師林逸筠指出，「用戶、政府還有平台之間，要有一個很緊密的合作，來讓我們大家都覺得我們可以用AI，但是在不濫用AI的情況之下，我們也可以很負責任地生成所謂的內容。」

