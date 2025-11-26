X平台公開IP位置！簡體中文貼文驟減 網驚：中共網軍史詩級產地裸奔

近年網路上出現一堆真假難辨的消息，讓不少人相當困擾。 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 于朦朧事件揭開了很多陰謀論，網路上也出現一堆真假難辨的消息，讓不少人相當困擾，不過最近社群平台X於22日推出「關於此帳號」的新功能，直接攤開發文者的IP位置，意外讓不少假帳號現行，就網友驚訝表示，該功能上路後，簡體中文貼文大量銳減，「中共網軍突然集體失蹤」引起熱議。

綜合外媒報導，X平台產品負責人比爾(Nikita Bier)指出，為了徹底根除假帳號，未來每個帳號都得公開其IP位置、註冊時間等較為隱私的細節，至連使用者是以電腦網頁還是手機應用程式連線都會被清楚標示，此外，如果系統偵測到用戶是透過VPN連線，個人檔案也會跳出一個有驚嘆號的盾牌圖案，警示大家「地理位置可能不夠精準」。

而這個功能上路後，在各大社群媒體上引起討論，就有網友在Threads上指出，「自從公布IP位址後，X平台簡體中文少好多！」，甚至不少號稱「海外獨立媒體」的網站也都露出馬腳，包含美國之音中文、德國之聲中文網等都IP位置都出現有驚嘆號的盾牌圖案，意味著「地理位置可能不夠精準」，可能有使用VPN。

另外，更有網友眼尖發現過去大聲疾呼「沖繩獨立」的帳號，追根究柢竟然都是來自中國或香港，直呼這是中共網軍「史詩級大規模產地裸奔」、「中共網軍突然集體失蹤」。

對此，內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授王宏恩也分析， X新功能上路後發現，有大量支持琉球獨立假裝當地人的帳號，都是香港IP，而且是用中國的APP連出來的；有大量假裝是海外愛國華人的帳號，其實所在地都在中國；有大量凶狠的戰狼帳號，不只是從中國連出來的，甚至沒有用VPN翻牆，很明顯的是官方直接允許的工作用帳號；有許多鼓吹愛國的在地粉紅帳號，其實所在地都不在中國。

最近社群平台X於22日推出「關於此帳號」的新功能，直接攤開發文者的IP位置，意外讓不少假帳號現行。 圖：翻攝自Thread

內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授王宏恩也分析，X新功能上路後發現，有大量支持琉球獨立假裝當地人的帳號，都是香港IP。 圖：翻攝自Thread

有網友表示，X新功能上路後，不少號稱「海外獨立媒體」的網站也都露出馬腳。 圖：翻攝自Thread