X平台推揭露帳號位置新功能 定位可能不準惹議
記者／何蕙安；責任編輯／陳偉婷
為了應對氾濫的假帳戶與資訊操弄問題，X平台於11月推出「顯示帳戶位置」新功能，供用戶查證與判斷內容可信度。該功能推出後，不少帳戶的真實性被攤在陽光下檢視；但另一方面，該功能可能受到VPN使用、旅行影響，錯誤案例頻傳。X已為該功能加上警語，提醒用戶該資訊可能不準確。
非營利組織數位鑑識實驗室DFRLab的研究經理布魯金（Emerson Brooking）接受美國公共廣播電台採訪時表示，X發布的數據雖然有價值且有趣，但並不可靠；他警告該位置功能可能會被當作打擊立場不同的帳號的工具，提醒各界不要僅憑該資訊就懷疑某個帳號的真實性。
此外，國際非政府組織「人權觀察」擔憂，該功能在未經用戶同意下曝光用戶的位置，侵害言論自由之下的網路匿名性；特別是在跨國鎮壓愈來愈常見的情況下，可能會將已經面臨威脅、迫害的記者、活動人士、倡議人士置於險境。
整體而言，X帳戶透明度的功能才剛推出不到一個月，X團隊持續搜集用戶回饋與更新調整，提升準確度。因此，民眾須謹慎使用此功能，可結合其他查證手法與資料來源，以判定帳號的真實性與可信度，不要單純仰賴單一資訊，避免遭到誤導。
X新功能 提升帳號透明度
社群平台X在美國、歐洲、日本等地擁有廣大用戶，11月22日宣布於全球推出「關於此帳戶」（About This Account）新功能，可以顯示帳戶的相關資訊，包括帳戶所在地、加入X平台的日期與使用者名稱變更的情況。如果帳號獲得認證，也會顯示被認證的時間。
「這是保障全球公共討論空間完整性的重要第一步。我們也計畫推出更多方式，讓使用者能驗證他們在X上看到的內容的真實性。」X平台產品團隊負責人比爾（Nikita Bier）表示。X正面臨龐大的假帳戶與虛假訊息的挑戰與壓力。今年10月，比爾才宣布移除170萬個機器人帳號。
截至12月2日，全球已有3.6億次的使用。該功能引起熱烈討論：很多人嘗試這個功能後，意外發現很多帳號的實際所在地點與帳號本身給人的印象不同。
例如BBC報導，一些支持美國總統川普、擁有高追蹤數的帳號，儘管常常發布有關美國政治的內容，但帳號位於美國境外，如東歐、泰國、奈及利亞和孟加拉；一些自稱來自蘇格蘭、支持蘇格蘭獨立的帳號，實際上位於伊朗。
接受美國公共廣播電台、BBC採訪的專家們分析，這一類的帳號有些是由網路水軍經營、有些則是國家控制，但「經濟利益」可能也是最主要的動機——許多帳號都有藍色勾勾，代表他們訂閱X的高級功能，可以透過貼文互動數營利，因此他們發布容易引起情緒的內容，如政治議題。
新功能準確度遭疑 媒體、記者受害
儘管許多帳戶的真實性似乎被「揭穿」，但許多案例卻也顯示這個功能未必準確。X坦言，帳戶的位置資料可能會受到旅行、使用虛擬私人網路（VPN，可以隱藏IP位置）影響，讓本來是「提升透明度」美意的設計，蒙上陰影。
相關的案例不勝其數。例如總部位於法國的歐洲新聞台（Euro News）帳戶顯示在美國，澳洲廣播公司出現在愛爾蘭，澳洲工黨的帳號顯示在美國，澳洲國立大學戰略國防研究中心帳戶位於印度等。與前述可能為匿名經營的帳戶不同，這些知名機構的帳戶位置顯然不在平台顯示的國家。
澳洲廣播公司報導，一個活躍報導加薩戰事的記者德洛爾（Motasem A Dalloul）的X帳戶位置顯示在波蘭，馬上引發以色列外交部發文質疑其是假記者。德洛爾隨後上傳一個影片，試圖以身後的場景證明自己人在加薩。不過，截至目前，他的位置仍顯示在波蘭。
X平台產品負責人比爾坦承「關於此帳戶」功能有一些小問題，指平台主要根據可取得的最佳資訊定期更新，強調更新後的準確率會達到99.9%。
X已在位置資訊旁邊加上了警語。若點選「帳戶所在地」旁的圓形符號，平台會挑出提示，強調帳戶所在的國家或地區可能會受到近期旅遊或臨時位置變動的影響，「此資料可能不準確」。
台灣事實查核中心也遭波及
11月27日，有網友貼出兩張擷圖，顯示查核中心的X帳戶位於德國與美國，質疑查核中心不在台灣。該貼文在Threads有超過8萬的瀏覽數、300多人轉分享，也流傳到其他社群平台上。許多網友質疑查核中心「遭到外國勢力介入」。
實際上，查核中心目前有多個社群帳號，但其中管理X帳戶的員工的確旅居德國（編按：本篇文章作者），因此帳號位置顯示德國是準確的。不過，該員工近期沒有前往美國、也沒有使用VPN，帳號位置顯示為美國顯然不正確。不過，這段欠缺完整脈絡與不準確的位置資訊已經在網路上廣傳，使得查核中心遭受攻擊與騷擾。
若仔細比對，可以看到在「帳戶所在地」顯示為美國的擷圖中，（上圖右）右邊有一個小小的盾牌加上驚嘆號的符號，與一般提供警語的圓形符號（上圖左）不同。針對盾牌符號的意思，X並未提供官方解釋，但綜合X平台AI機器人Grok回答與網路資訊的分析，該盾牌可能是警示帳號位置與偵測到的IP位置不一致，而這通常是使用VPN的結果。
值得一提的是，除了灰色勾勾認證的政府組織帳戶，原則上其他X帳戶都必須揭露所在的地點，但可以選擇揭露國家或是所在區域。用戶可以依序從「設定」、「隱私和安全」、「關於你的帳戶」等功能欄位找到調整隱私的選項，選擇顯示「國家」或「地區／洲」。
X認證機制劇烈變化 現在要認金色灰色勾勾
前身是推特（Twitter）的X平台在台灣並非主流社群，但仍是歐美日在內許多國家的最主要資訊平台之一。根據X在2024年釋出的統計，X以每天新增約170萬人的速度成長，有2.5億人每天使用X，5.5億人每個月造訪X。
馬斯克在2022年收購推特、並更名為X後，該平台有許多劇烈變化：例如過去帳號旁的藍勾勾代表經認證的真實帳號，被視為判斷內容可信度的依據之一；但現在只要付費訂閱就可以有藍勾勾，享有營利、貼文字數不限、無廣告等功能。
在對抗錯誤資訊方面，馬斯克保留推特時期的社群備註（Community Notes）功能，讓X用戶可以自願為X貼文增添背景資訊。在2025年6月的全球事實查核峰會上，全球查核記者針對該機制有很多討論。
事實上，不只是X，Meta平台旗下的Facebook、Instagram與Threads平台，都在陸續推出類似的位置功能，希望透過資訊揭露來提高帳戶的透明度。
