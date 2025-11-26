X平台瘋傳民眾裸拍性愛影片 張志豪要求台北警局積極查緝 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

台北市近期接連出現民眾在公園、河濱與步道拍攝裸照、從事露體甚至性行為的貼文，引發外界擔憂公共空間被濫用。民眾黨台北市議員張志豪今（26）日質詢指出，相關影像在社群平台X上大量出現，質疑台北市政府管理不力，並要求警方正視問題、強化查緝，避免市民休憩空間被扭曲成情色熱點。

「公共空間到底是市民休憩場所，還是成了約炮熱點？」張志豪強調，他支持性自主與個人自由，但公共空間屬於全民共享，相關行為不僅違反社會秩序，更已明顯觸法。他表示，自己已提供具體證據，要求警方正面處理，不希望讓健康的公共空間變成情色派對場域。

對此，台北市警察局文山第一分局回應，曾於今年（114年）9月10日接獲里民反映，隨即在140高地公園執行埋伏，當場查獲一名全裸在步道上自慰的男子，並依刑法公然猥褻罪嫌移送。警方並表示，目前未再接獲類似投訴，已要求轄區持續加強巡邏及在里鄰會議宣導法令。

針對社交平台X上充斥裸拍、野外性行為與公廁猥褻挑戰等內容，相關地點包括古亭河濱及文山區多處步道，張志豪要求，警方持續蒐報、主動查緝，以維護市民應有的安全與安心的公共環境。

