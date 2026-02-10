X平台百萬徵文 多是右翼網紅或匿名帳號得獎 被批像馬斯克…

X平台推出百萬元徵文大賽，NBC指出，得獎名單多是右翼網紅，以及匿名帳號，翻開這些人過去的貼文充滿種族歧視與極端意識席太，立場與馬斯克如出一轍。(路透)

馬斯克(Elon Musk)旗下的社群媒體X平台推出百萬元徵文大賽，規定內容不得涉及政治或宗教。但國家廣播公司(NBC)報導，得獎名單多是右翼網紅，以及匿名帳號，翻開這些人過去的貼文充滿種族歧視與極端意識形態，立場與馬斯克如出一轍。

100萬元首獎頒給了帳號Beaver的X用戶，他寫了一篇標題為「德勤：一個價值740億元的癌症在美國蔓延」(Deloitte, a $74 billion cancer metastasized across America)的文章，接發現政府與德勤會計事務所(Deloitte Touche Tohmatsu，又稱勤業眾信)在20年內簽訂了400億元合約，卻造成340億的損失；而狗狗幣至少終止了127份與德勤的合約。Beaver的瀏覽量有4500萬，貼文有種族主義也有極端言論。

他曾發文，「我認為美國已準備好迎接一種膚色的白人，讓我們把那些索馬利亞人送回去。」也寫過，「我們已經盡力嘗試多元文化主義，但它行不通。不再有白人負罪感。」去年12月，馬斯克也發文就表達類似「有感」觀點。

50萬元的二獎頒給KobeissiLetter寫的一篇分析川普關稅策略的文章。他至少與馬斯克有11次公開互動，最早可追溯至2023年。

幾名網紅都拿到10萬元的榮譽獎，有阿西杜(Kaizen Asiedu)的「奴隸制不是白人發明的，是西方終結了它」，馬斯克曾在1月24日按讚回應「沒錯。」

去年8月，阿西杜也曾發布「白人並沒有發明奴隸制」的影片，馬斯克當時回覆「這是歷史事實。」

另外，尼克雪莉(Nick Shirley)因聲稱明尼蘇達州索馬利人經營的照護中心存在欺詐行為的影片而走紅。他寫說「我是如何揭露欺詐、終結州長沃爾茲(Tim Walz)並證明主流媒體(MSM)已死」。

馬斯克多次提到雪莉的影片，還回覆，「順便說一句，這種情況很常見。」

創投家沃爾夫(Josh Wolfe)寫的文章「北極煙幕」(The Arctic Smokescreen)，解釋川普收購格陵蘭的策略，也獲得10萬元榮譽獎，而馬斯克就是川普收購格陵蘭計畫支持者之一。

沃爾夫此前也曾發文支持馬斯克，回應紐約州眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez，AOC)發布影片稱馬斯克愚蠢。

