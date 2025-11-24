X平台透明度功能上線 意外揭露眾多MAGA帳號來自海外

社群平台X(前推特)近期推出「關於此帳戶」(About this account)新功能，讓用戶可以查看其他帳號的所在地、加入平台的時間等背景資訊。但這項新功能卻意外揭露美國總統川普(Donald Trump)先前在總統大選期間領導的「讓美國再次偉大」(MAGA)運動，其中許多「大咖」人物實際上來自於美國境外。

英國「衛報」(The Guardian)報導，X平台這項新功能於21日上線，不少用戶已經發現許多自稱是愛國者的MAGA和右翼意見領袖，卻是來自俄羅斯、奈及利亞和印度等其他國家。

廣告 廣告

根據網路雜誌「野獸日報」(The Daily Beast)報導，擁有近40萬粉絲、自稱是「人民的愛國者之聲」的帳號MAGANationX，期登入位置來自東歐。而川普女兒伊凡卡(Ivanka Trump)的粉絲專頁IvankaNews，擁有約100萬粉絲追蹤，經常發布關於非法移民、伊斯蘭教和支持川普的貼文，現已證實帳號的所在地點是奈及利亞。

其他用戶也發現了更多例子：擁有約1萬5000名粉絲的小型帳號Dark Maga，實際上運作地點在泰國；超過5萬1000人追蹤的MAGA Scope來自奈及利亞；而MAGA Beacon則位在南亞。

自前身推特(Twitter)時期以來，透過機器帳號散播不實訊息、進行錯誤宣傳一直是X平台為人詬病的重要問題。美國自由派網紅西森(Harry Sisson)稱讚，這一改變「絕對是X平台最美妙的一天」，顯示有大量MAGA帳號其實有外國勢力參與其中，「證明許多民主黨人士發出的警告是對的」。(編輯：陳士廉)