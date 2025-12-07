X平台遭歐盟重罰43億！馬斯克怒嗆「歐盟該被廢除」 美副總統聲援

[Newtalk新聞] 歐洲聯盟於本月5日依《數位服務法案》（Digital Services Act，DSA）裁定，馬斯克（Elon Musk）旗下的社群平台X違反多項透明義務，開出 1.2億歐元（約新台幣43.7億元） 的首張巨額罰單。這項裁決不僅象徵歐盟整頓科技巨頭的第一步，也引發美國政壇不滿，使事件迅速升級為跨大西洋政治風波。

歐盟調查歷時2年，認定X涉嫌透過「具欺騙性」的設計提供藍勾勾認證、未充分揭露廣告資訊，以及拒絕提供研究者應取得的公開資料等，在多項關鍵義務上明顯不符規定，最終裁罰生效，此起案件為X面臨的多項調查中第一件結案，歐盟目前仍針對X是否有效處理非法內容、演算法是否推播煽動暴力資訊，以及用戶舉報機制是否失靈等問題進行審查，未來仍可能祭出更最高全球營收6%的罰款。

面對制裁，馬斯克第一時間在X上強烈反擊怒嗆：「歐盟應被廢除，主權應交還各國政府」，並強調自己「不是開玩笑」。他表示，雖然熱愛歐洲，但「不喜歡歐盟這頭官僚怪獸」，語氣直接挑戰布魯塞爾的權威。

美國副總統范斯（JD Vance）也迅速加入戰局，在X發文批評歐盟此舉是不必要的打壓，強調「應該支持言論自由，而不是攻擊美國企業」，馬斯克也親自回覆表示感謝，使事件更具政治敏感性。

在馬斯克收購推特（Twitter）前，藍勾勾主要用於驗證政治人物、媒體與具公信力的創作者身分。然而他將其改為付費訂閱功能後，引發大量假帳號風波，也成為歐盟質疑的核心之一，歐盟執委會副主席維爾庫寧（Henna Virkkunen）強調，此案釋出明確訊號：「破壞用戶權益、逃避責任的行為在歐盟的線上環境都不被允許」。

