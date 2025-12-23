Taiwan FactCheck Center

X平台「秀IP」提升帳號透明度：逼出網軍所在地？誤傷媒體惹爭議？

X平台新功能「關於此帳戶」可顯示帳號所在地，號稱提升帳號透明度、判斷訊息真偽。確實看到部分部分政治帳號位置與自稱不符，但也有不少無辜的媒體與記者也受影響。

專家提醒，功能的精準度有待改善，如果不謹慎使用，可能被用來攻擊立場不同的帳號；國際組織也警告，這可能侵害匿名權，對處於威脅的記者與倡議人士帶來危險。此功能才推出不到一個月，用戶應謹慎，別只靠位置判斷真偽，結合多種查證工具才能避免誤導。

