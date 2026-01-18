X戰警「琴葛蕾」接演《古墓奇兵》蘿拉！首張劇照曝光被讚翻

經典遊戲《古墓奇兵》經歷過多次翻拍，真人影集也將在本月正式開拍，不同於先前電影版由安潔莉娜・裘莉飾演主角「蘿拉」，影集版找來《X戰警：天啟》（X-Men: Apocalypse）中扮演年輕版琴・葛蕾的蘇菲・特納（Sophie Turner）飾演，最新劇照釋出，也獲得不少好評。

Prime Video公開《古墓奇兵》真人影集主角「蘿拉」的劇照，可以看到蘇菲・特納穿上蘿拉的經典背心打扮，戴上了遊戲中出現的紅色墨鏡，相當帥氣。蘇菲・特納表示，能飾演「蘿拉」讓她相當興奮，指出這個角色非常經典，對眾多人具有非凡的意義。

蘇菲・特納飾演真人影集版的蘿拉。圖／翻攝自Prime Video@X

蘇菲・特納也透露，為了「蘿拉」一角積極鍛鍊自己，從2025年2月以來，維持著每週5天、每天長達8小時的訓練強度。她也透過玩遊戲與閱讀漫畫來熟悉角色，但刻意避開了裘莉的電影版本，表示「我不想模仿前人，我必須創造屬於我自己的風格。儘管我非常喜歡那些電影，但現在的我不能去看」。

蘇菲・特納為了角色，持著每週5天、每天8小時的訓練強度。圖／翻攝自蘇菲・特納@IG

演員陣容還包含詹姆士・艾薩克（Jason Isaacs）、雪歌妮・薇佛（Sigourney Weaver）、比爾・巴特森（Bill Baterson）等大咖演員；導演則由曾拍攝《幕府將軍》的強納森・范・圖勒肯（Jonathan Van Tulleken）擔任，並兼任執行製作人。

