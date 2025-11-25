X新功能偵測用戶所在地 紐時：眾多政治假帳號現形

社群平台X21日宣布，推出名為「關於此帳號」（About this account）的新功能，揭露使用者所在地、名稱變更次數與登錄方式等資訊；並開放使用者可自行選擇所在地要顯示國家，或是地區／洲，以保護身處言論管制國家的使用者安全。此外，若系統偵測到該帳戶使用VPN隱藏真實位置，便會在所在地欄位旁顯示警告標誌。

《紐約時報》報導指出，X上原本充斥假帳號和機器人帳號，且有許多研究發現，這些帳號會散布選舉或新冠疫情等議題的錯誤訊息，並推廣陰謀論，意圖影響選舉、挑起社會對立。

不過在X的新功能推出後，許多具高度政治傾向的帳號，例如支持美國總統川普（Donald Trump）「讓美國再次偉大」（MAGA）方針的帳戶、宣稱自己是駐加薩記者或巴勒斯坦媒體的帳號等，紛紛被發現帳戶持有者其實位在東歐、泰國、奈及利亞等地，影響範圍包含美國、蘇格蘭政治與以哈戰爭等。

《紐時》並特別點名一個曾被川普分享貼文、擁有超過50萬跟隨者的X帳號「TRUMP_ARMY_」，被X系統偵測顯示為來自印度，且自2022年3月以來改過4次用戶名稱，而該帳號也在新功能推出後，隨即將個人簡介欄內容改為「熱愛美國、川普總統和馬斯克的印度人」。

福斯新聞則點名，一個超過60萬跟隨者的帳號「聖城新聞網」，該用戶自稱是「最大的獨立巴勒斯坦青年新聞網」，但系統顯示其帳號位於埃及；另外還有自稱是駐加薩記者的帳號，但其實是在波蘭發文。

X的產品負責人比爾（Nikita Bier）表示，新功能顯示的用戶資訊，準確率達99.99%，並強調「這是維護全球公共論壇資訊可信度的重要第一步」，未來將提供更多方式，讓使用者能驗證在X上看到的內容。

《紐時》報導，在新功能推出後，不少原本擁有大量粉絲追蹤的X用戶已紛紛刪除帳號。BBC則指出，這些帳號多帶有藍色勾勾，意味著他們訂閱了X的付費功能，且可能從貼文的互動率獲得收益。

鑑別假資訊專家林維爾（Darren Linvill）認為，「有些帳號是由網軍農場運作、有些是由國家機構操控，但也有些只是為了賺錢而假裝成美國人。」

美國康乃爾大學科技學院安全、信任與安全計劃主任曼札利斯（Alexios Mantzarlis）也同意該說法，「在社群媒體上挑起美國的文化戰爭，總能賺到一些錢。」但他也認為，有些假帳號可能是國家政治操作與賺錢兩者皆有。

林維爾也提醒，這些假帳號可能會迅速適應X的新功能，並改變創建帳戶的方式，讓帳戶看起來更像是在西方或美國創的。