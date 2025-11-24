X新功能顯示用戶所在地！成政治網軍照妖鏡

▲社群媒體X上週五推出新功能，公開顯示用戶的所在地等資訊，成為政治網軍的照妖鏡。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的社群媒體X上週五推出新功能，公開顯示用戶的所在地、何時加入X等資訊。X產品發展部門主管比爾（Nikita Bier）表示，這項新功能可以幫助用戶過濾假訊息。果然新功能上線沒幾天，已在全球各地掀起一波抓政治網軍的風潮，更有20多萬人追蹤的帳號被抓包造假後自刪，但也有科技媒體質疑新功能未必準確。

根據《福斯新聞》報導，X新上線的「關於此帳號」（About this account）新功能，揭露帳號的所在地區、何時加入X、更換帳戶名稱的次數，使用何種裝置連線X應用程式等資訊。而許多具有鮮明政治立場的帳號，立即被發現都在地點上誤導了追隨者。

比如說一個自稱是「憲政主義者、愛國者」的美國網友，被發現其實他的所在地位於土耳其；另一個擁有20萬粉絲、自稱是美國聲音的帳號「@AmericanVoice__」，則被抓包所在地在南亞，且在被質疑內容造假後，該用戶隨即將帳號刪除。

不僅美國許多政治網紅被踢爆造假，類似爭議更是在全球各地發生，像是一位自稱是駐加薩記者的帳號，被發現所在地位於波蘭；自稱是巴勒斯坦在地獨立新聞媒體的帳號，被發現所在地位於埃及。

準備性遭受質疑

知名中國社會問題爆料帳號「李老師不是你老師」，也發文指出有網友發現，一批自稱是維吾爾人，平時主要發布中國大外宣內容的帳號實際上是從中國境內直連的。

另外科技媒體《TechCrunch》報導，許多MAGA政治網紅被發現所在地均不在美國，被質疑有境外勢力在背後操縱。但也有人認為，目前X「關於此帳號」功能的準確性似乎並不可靠，包括正在旅行，舊的IP位址、帳號由全球團隊經營、使用VPN等等因素，都可能造成混亂，境外操控的惡意帳號和網路水軍固然確實存在，但也有些用戶可能是被冤枉的。

對此，比爾直言「關於此帳號」功能並非100％準確，但強調會持續修正，一些已知的問題預期將在25日之前解決。

