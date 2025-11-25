X的新定位功能如何曝光了美國政治帳戶
在社群網路X推出一項顯示用戶位置的全新透明度功能後，數十個高互動帳號被指控誤導用戶。
該社群網路的用戶紛紛指出，一些支持特朗普的帳號發布了有關美國政治的內容，但實際上這些帳號位於美國境外。此外，還有一些反特朗普帳號也存在位置誤導的問題。
部分帳號發佈的貼文獲得了數百萬次的曝光量（包括瀏覽量、按讚量、轉發量和回覆量），這些曝光量足以讓X從中獲利。
BBC事實核查部門無法獨立核實X提供的每個帳戶的資訊。
X稱數據「準確率達99%」
位置資料會顯示在每個個人資料頁面新增的「關於此帳戶」標籤頁中。
該標籤頁也會發出警告，指出位置資料可能會受到近期旅行、臨時搬遷以及使用虛擬私人網路（VPN）的影響。
然而，據X的產品負責人尼基塔·比爾（Nikita Bier）稱，該資訊的準確率高達99%。
週六，特朗普在「真相社交」（Truth Social）平台上分享了一張截圖，截圖來自一個名為「TRUMP_ARMY_」的X帳戶，該帳戶慶祝最高法院的一項裁決，稱該裁決將允許總統將罪犯遣返回薩爾瓦多。
該帳戶已累積了超過50萬粉絲，其中包括一位資深的共和黨參議員。
但X的數據顯示，該帳戶位於印度，並且自2022年3月以來，用戶名已更改了四次。
該帳號的簡介現已更改為「熱愛美國、特朗普總統和馬斯克的印度人！」
另一個名為「IvankaNews_」的帳號，自稱是特朗普女兒的粉絲帳號，已累積超過一百萬粉絲，並曾發布過去年投票支持特朗普的內容。
然而，據X稱，該帳號位於尼日利亞（Nigeria，奈及利亞），自2010年以來用戶名已更改11次。
該帳號的所在地被曝光後，帳號發文表示「我們這些居住在美國境外的人，真心支持特朗普總統的運動」。
目前看來，X已經封鎖了「IvankaNews_」帳號，但原因尚不清楚。
肯尼亞一位「驕傲的民主黨人」
BBC事實核查團隊（BBC Verify）也發現了一些帳號分享反特朗普貼文的例子，根據X的新功能顯示，這些帳號實際上位於美國境外。
其中一個擁有52,000名粉絲的帳號自稱是「驕傲的民主黨人」和「專業的MAGA獵人」。
該用戶在被發現位於肯尼亞後似乎刪除了個人資料。
蘇格蘭政治亦受波及
BBC事實核查團隊也發現一些自稱來自蘇格蘭的帳戶，幾乎全部發布支持蘇格蘭獨立的內容。
然而，根據X的數據，這些帳戶實際上是從伊朗登錄X的。所有這些帳戶的粉絲數量都非常少。
BBC事實核查團隊已嘗試聯繫這些帳戶，但尚未收到任何回應。
「靠偽裝賺錢」
這些帳戶大多帶有藍色勾號。這意味著他們訂閱了X的高級功能，並有可能根據貼文互動率獲得收益。
X用戶需要滿足多項條件才能加入其盈利計劃，包括通過身份驗證以及在三個月內獲得超過500萬次的曝光量。
康乃爾科技學院（Cornell Tech）的阿萊克西奧斯·曼扎里斯（Alexios Mantzarlis）表示，藍色勾號帳號加劇了平台上的問題。
「這些帳戶上的藍色勾號告訴我們一個我們早已知道的事實：X的付費推廣徽章僅僅是一種盈利手段，而非真正有效的驗證措施。」
然而，他補充說，其他一些功能，例如允許内容貢獻者為熱門貼文添加背景資訊的「社群筆記」，表明該平台正在認真對待透明度問題。
研究人員表示，帳戶不公開其位置資訊的原因往往多種多樣。
克萊姆森大學（Clemson University）媒體鑑識中心的達倫·林維爾（Darren Linvill）是假資訊的專家。
「有些帳號由網路水軍運營，有些帳號由國家控制，還有一些帳號只是想冒充美國人來賺錢。」
曼札里斯也認為金錢往往是個重要因素。
「在社交媒體上煽動美國的文化戰爭總是能帶來收益。」
「話雖如此，有組織的政府行為體和政黨已被證明會反覆利用傀儡帳號，所以可能兩者兼而有之。」
但儘管X推出了新功能，林維爾教授認為有些用戶會找到繞過的方法。
「不良行為者很可能會迅速適應……他們可以通過VPN繞過，他們會改變創建帳號的方式，使帳號看起來像是在西方或美國創建的。」
